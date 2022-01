Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - CryptoPunks en Bored Apes of the world verheugen zich, want nu kun je pronken met je dure geverifieerde jpegs in de Twitterverse.

De nieuwste functie van Twitter biedt zeshoekige profielfoto's voor geverifieerde NFT's , zolang je geabonneerd bent op Twitter Blue en een iOS-apparaat gebruikt .

Dus wat betekent dit allemaal? Nou, als je helemaal de weg kwijt bent, wil je misschien onze gids voor NFT's hier bekijken .

In de FAQ van Twitter Blue Labs beschrijft het NFT's als "unieke digitale items, zoals illustraties, met een eigendomsbewijs dat is opgeslagen op een blockchain (een digitale database die openbaar toegankelijk is)."

Het beschrijft de nieuwe NFT-profielfoto's als "een manier om te pronken met de NFT's die u bezit op Twitter. Na een tijdelijke verbinding met uw crypto-portemonnee waarmee u een NFT als uw profielfoto kunt instellen, wordt uw digitale activa weergegeven in een speciale zeshoekige vorm die u identificeert als de eigenaar van die NFT."

In eenvoudige bewoordingen is een van de meest genoemde tekortkomingen van NFT's dat ze gemakkelijk kunnen worden gereproduceerd, bijvoorbeeld door met de rechtermuisknop te klikken en de afbeelding op te slaan.

Ook al kun je bewijzen dat je de eigenaar bent van de afbeelding, het is een ingewikkeld proces om dat te doen. De zeshoekige profielfoto's zorgen voor onmiddellijke herkenning, dus we kunnen ons voorstellen dat NFT-liefhebbende Twitter-gebruikers blij zullen zijn met deze nieuwe functie.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Als je een zeshoekig profiel in het wild ziet, kun je op het profiel klikken en 'NFT-details weergeven' selecteren om informatie te zien over de 'NFT-eigenaar, NFT-beschrijving, verzameling, eigenschappen en aanvullende details'.

Als de gebruiker de NFT verkoopt die als profielfoto wordt gebruikt, keert de zeshoekige vorm terug naar een standaardcirkel.

Dus je moet haasten en een jpeg-tekenfilm met aap kopen? We denken dat je in bepaalde kringen wat invloed kunt krijgen, maar je zult waarschijnlijk net zoveel verbijsterde kreunen van anderen krijgen.

Geschreven door Luke Baker.