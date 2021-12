Twitter om het rapporteren van schadelijke tweets makkelijker te maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft een blogpost gepubliceerd om een aantal van de veranderingen te verduidelijken die het van plan is om het gemakkelijker te maken om te reageren op en het markeren van schadelijke inhoud die gebruikers zien of naar hen hebben gericht in de app voor sociale media.

Momenteel omvat het rapporteren van een Tweet een ietwat omslachtige reeks menus waarin je redenen kunt selecteren waarom je denkt dat een Tweet problematisch is, maar op vaak vage manieren die niet precies duidelijk maken wat je denkt dat er mis mee is.

De nieuwe opties, zoals onderzocht in de blogpost , bieden in plaats daarvan de kans om te categoriseren wat je denkt dat de Tweet verkeerd doet op basis van de inhoud, in plaats van op basis van de complexe servicevoorwaarden van Twitter, die zullen eindigen met een aanbeveling van het soort rapport u waarschijnlijk wilt archiveren.

Twitter noemt dit "symptooms-first", waarmee wordt vastgesteld wat er is gebeurd voordat het rapport werd afgesloten, en gelooft dat het de gebruikers gemakkelijker zal maken om snel een Tweet te melden - tot het punt waarop het systeem het systeem al bij een kleine groep gebruikers aan het testen is in de VS.

Het systeem biedt gebruikers ook veel meer soorten overtredingen om te selecteren, waardoor de mogelijkheid wordt gecreëerd om nauwkeurigere rapporten door te sturen, wat het voor Twitter eenvoudiger moet maken om ermee om te gaan.

Hoewel het dit niet expliciet zegt, betekent het ook dat als Twitter grote hoeveelheden rapporten ontvangt over soorten Tweets die momenteel de servicevoorwaarden niet schenden, maar toch grote groepen mensen beledigen, het toekomstige wijzigingen in die tweets zou kunnen informeren. servicevoorwaarden.

Voorlopig is de service nog niet klaar voor de bredere gebruikersbasis, maar de blogpost geeft aan dat deze uitrol begin 2022 zou moeten beginnen, dus het is niet te lang om te wachten tot je tweets kunt rapporteren met een beetje meer empowerment.

