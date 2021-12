Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je erover denkt om een meme te maken van een afbeelding of video van iemand die je op Twitter hebt gezien en deze opnieuw te delen, moet je misschien nog een keer nadenken. Het sociale netwerk heeft een nieuwe regel in zijn privacybeleid toegevoegd die het delen van privémedia zonder toestemming van het onderwerp verbiedt.

Haar privacybeleid verbiedt nu het delen van "media van privépersonen zonder toestemming van de afgebeelde persoon(en)".

Deze stap is genomen om de privacy van elke onwetende persoon te beschermen en/of misbruik van andermans afbeelding of video te voorkomen: "Er zijn groeiende zorgen over het misbruik van media en informatie die niet elders online beschikbaar zijn als een instrument om lastig te vallen, te intimideren en de identiteit van personen onthullen. Het delen van persoonlijke media, zoals afbeeldingen of videos, kan mogelijk de privacy van een persoon schenden en kan leiden tot emotionele of fysieke schade. Het misbruik van privémedia kan iedereen treffen, maar kan een onevenredig effect hebben op vrouwen, activisten, dissidenten en leden van minderheidsgemeenschappen."

Het is een kleine plons in de oceaan als het gaat om het veiliger en vriendelijker maken van Twitter, maar het is een begin.

De meeste berichten die zijn gemarkeerd als media die zonder toestemming zijn gedeeld, worden verwijderd zodra ze hiervan op de hoogte zijn gesteld. Er wordt wel gebruik gemaakt van context. Als iemand bijvoorbeeld een foto deelt van een vriend in nood, is het onwaarschijnlijk dat deze wordt verwijderd.

Twitter houdt ook rekening met de vraag of de afbeelding of video van algemeen belang is, dwz. wordt ook door de traditionele media behandeld. En publieke figuren zullen worden vrijgesteld als het discours ook in de context is en niet in strijd is met de richtlijnen van het netwerk over misbruik.