(Pocket-lint) - Twitters mede-oprichter en CEO, Jack Dorsey, heeft zijn vertrek bij het bedrijf aangekondigd. CTO Parag Agrawal zal hem vervangen, terwijl Bret Taylor de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur zal overnemen.

Dorsey leidde Twitter als CEO sinds 2015 - nadat hij in 2008 uit de rol werd geduwd. Ondanks zijn vertrek bij Twitter zal hij de CEO van Square blijven . In een verklaring zei Dorsey dat hij besloot Twitter te verlaten omdat hij gelooft dat het bedrijf "klaar is om verder te gaan met de oprichters".

Dorsey voegde toe: "Mijn vertrouwen in Parag als CEO van Twitter is diep. Zijn werk in de afgelopen 10 jaar is transformerend geweest".

In een brief aan de werknemers onthulde Dorsey dat hij zijn termijn in de raad van bestuur tot "mei-achtig" zal uitzitten. Dorsey zei dat hij gelooft dat het van cruciaal belang is dat een bedrijf "op eigen benen kan staan, vrij van de invloed of richting van de oprichter". Hij zei ook dat de beslissing om te vertrekken de zijne was, en een moeilijke.

Hij beschreef zichzelf als zowel erg verdrietig als toch echt blij. "Ik hou van deze service en dit bedrijf... en van jullie allemaal", zei Dorsey.

Diepe dankbaarheid voor @jack en ons hele team, en zoveel opwinding voor de toekomst. Hier is het briefje dat ik naar het bedrijf heb gestuurd. Bedankt allemaal voor jullie vertrouwen en steun https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1 — Parag Agrawal (@paraga) 29 november 2021

Agrawal heeft zijn eigen notitie vrijgegeven aan de werknemers voorafgaand aan een bijeenkomst waar alle mensen betrokken waren, waar hij zei dat hij 10 jaar geleden lid was geworden van Twitter.

"Ik heb in jouw schoenen gelopen, ik heb de ups en downs, de uitdagingen en obstakels, de overwinningen en de fouten gezien", zei de nieuwe CEO. "Maar toen en nu zie ik vooral de ongelooflijke impact van Twitter, onze voortdurende vooruitgang en de opwindende kansen die voor ons liggen".