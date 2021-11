Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft nieuwe functies onthuld voor zijn abonnementsservice, Twitter Blue , en voor al die gebruikers die hebben geschreeuwd om een bewerkknop, lijkt het erop dat je tot op zekere hoogte geluk hebt.

De meest besproken nieuwe functie van Twitter Blue is de knop Ongedaan maken. Hiermee kun je een tweet terughalen voordat deze wordt verzonden en heb je 60 seconden de tijd om dit te doen. Ja, het is niet echt een bewerkknop, maar we kunnen ons voorstellen dat het veel power-users de moeite van een gênante typfout zal besparen.

Andere functies zijn onder meer bladwijzermappen, themas voor je Twitter-app en app-pictogram, een leesmodus voor tweet-threads en een Labs-programma waarmee je nieuwe Twitter- functies kunt uitproberen voordat ze voor iedereen beschikbaar zijn.

De service was aanvankelijk alleen beschikbaar op iOS in Canada en Australië, maar wordt momenteel ook uitgerold naar Android en webgebruikers in de VS en Nieuw-Zeeland. Het kost $ 2,99 per maand, indien beschikbaar, en er is nog geen melding gemaakt van het VK.

Een andere opvallende functie die als onderdeel van de uitbreiding is onthuld, is toegang tot advertentievrije artikelen van deelnemende websites. Twitter zegt dat het meer dan 300 Amerikaanse sites heeft ingeschreven voor het programma, waaronder BuzzFeed, The Washington Post en The Hollywood Reporter.

Twitter Blue deelt een deel van de opbrengst van het abonnement met deze websites. Helaas zijn de advertentievrije artikelen in eerste instantie exclusief voor iOS en er is geen woord over wanneer ze op Android-apparaten moeten verschijnen.