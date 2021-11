Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Heb je ooit tweets van een specifieke persoon op Twitter willen opzoeken? Er is nu een heel eenvoudige manier om dit te doen.

Er zijn een aantal methoden, maar de nieuwste - zoeken vanuit profielen - is verreweg de gemakkelijkste en meest rechttoe rechtaan.

Twitter bood lange tijd een handmatige manier voor gebruikers om tweets van specifieke accounts te zoeken. Het was echter niet erg gebruiksvriendelijk en had gemengde resultaten. In de zoekbalk op Twitter moest je zoeken "from:[Twitter handle] [search term]". Dus dat zou er zo uit kunnen zien:

van:pocketlint appel

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 5 November 2021

Om het gemakkelijker te maken om die ene tweet te vinden die iemand jaren geleden heeft getweet, heeft Twitter een nieuwe zoekknop toegevoegd op profielpaginas. Met deze knop kun je tweets zoeken van welk profiel je ook bekijkt. Social media-consultant Matt Navarra meldde voor het eerst dat de nieuwe zoekknop voor gebruikers in september 2021 was begonnen te verschijnen. Een maand later merkte XDA Developers dat deze op grote schaal was uitgerold naar iedereen die de iOS-app van Twitter gebruikt.

Zo vind je de nieuwe zoekknop:

Open de nieuwste versie van de Twitter-app (alleen iOS). Ga naar het profiel van een gebruiker. Zoek in het gebied van de omslagfoto naar het vergrootglas (naast de ... menuknop). Tik op het vergrootglas. Het is de nieuwe zoekknop. Voer trefwoorden in waarnaar u wilt zoeken in eerdere tweets van de gebruiker.

Bekijk de Twitter-hub van Pocket-lint voor meer tips en trucs.