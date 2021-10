Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter is misschien van plan een manier te bedenken om je wat meer controle te geven over hoe je zijn app op mobiele platforms gebruikt, als je een ontdekking door een app-onderzoeker mag geloven.

Alessandro Paluzzi heeft in de app-directorys van Twitter rondgesnuffeld om nieuwe opties te vinden, en is gebeurd met wat lijkt op de gebruikersinterface om te selecteren welke snelkoppelingen je wilt weergeven op de navigatiebalk onder aan Twitter.

#Twitter blijft werken aan de mogelijkheid om de navigatiebalk aan te passen

Hier leest u hoe u de navigatiebalk kunt aanpassen pic.twitter.com/HL0bf8Tw8t — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 25 oktober 2021

Er zijn meer opties dan velen van ons gewend zijn te zien, inclusief knoppen om je rechtstreeks naar de Spaces-functie van Twitter te brengen en naar je dashboard voor het genereren van inkomsten als dat van toepassing is op je account, maar het kan een echte uitdaging zijn om alleen de opties te selecteren die je wilt. zegen.

Als je bijvoorbeeld je directe berichten bijna nooit gebruikt, kan het verwijderen van je navigatiebalk een aardig stukje afvallen zijn. Paluzzi zegt dat het minimum aantal opties twee is, terwijl het maximum zes is.

Echter, in een enigszins niet verrassende wending, gelooft Paluzzi dat het bewijs dat hij heeft gezien, erop wijst dat dit stukje maatwerk in het plan zit voor Twitter Blue , in plaats van voor alle gratis gebruikers. Dat zou het een extra kleine stimulans zijn voor mensen om zich aan te melden voor het betaalde lidmaatschapsniveau zodra het beschikbaar is in hun regio.