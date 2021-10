Hoe een volger op Twitter te verwijderen zonder ze te blokkeren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft een nieuwe beveiligingsfunctie aangekondigd die het aan het testen is en die je meer controle geeft over wie je volgt op het platform. Je kunt nu volgers verwijderen zonder dat je ze hoeft te blokkeren en zonder dat ze op de hoogte worden gesteld van de verwijdering. Hier is alles wat u moet weten.

Twitter zei dat de mogelijkheid om volgers te verwijderen het voor jou gemakkelijker maakt om "de curator van je eigen volgerslijst" te zijn. Hiermee kun je online een gezondere ruimte voor jezelf creëren, en het kan je helpen ongemak te voorkomen dat een blokkade veroorzaakt.

Log in op uw Twitter-account op internet. Ga naar je profiel. Ga naar je volgers. Kies een volger van je. Selecteer het pictogram met de drie stippen naast de knop Volgen/ontvolgen bij hun naam. Selecteer Deze volger verwijderen.

Verwijderde volgers kunnen je tweets niet meer in hun tijdlijn zien, maar ze kunnen je nog wel directe berichten sturen. Ze kunnen je ook weer volgen als ze dat willen.

De functie is momenteel beschikbaar als onderdeel van een test voor iedereen die Twitter op internet gebruikt. Twitter heeft niet gezegd wanneer het beschikbaar zal zijn voor gebruikers van mobiele apps.