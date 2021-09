Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter introduceerde wat het Community s noemt, een nieuwe Reddit-achtige sectie die vanaf vandaag zowel alleen op uitnodiging is als begint met slechts vier paginas, maar er zijn plannen om de service later wijdverbreid uit te breiden na deze eerste proefrun.

Gemeenschappen lijken veel op Reddit, waar alleen gebruikers van een specifieke community inhoud kunnen indienen, leuk vinden en reageren (of in dit geval, subtweeten of antwoorden) op berichten van andere gebruikers, allemaal zonder je normale Twitter-pagina en de tijdlijn van iedereen te verstoren.

Op dit moment begint Twitter pas met vier communities als volgt:

#AstroTwitter

#HondTwitter

#SkincareTwitter

#SoleFood

Ze zouden allemaal vrij duidelijk moeten zijn, behalve #SoleFood, een plek voor sneakerheads om te chatten voor het geval je de woordspeling niet hebt opgepikt.

stel je een alternatieve tijdlijn voor waar iedereen je gewoon krijgt



zeg hallo tegen communities: de plek om in contact te komen met mensen die zoals jij tweeten. nu testen op iOS en web, Android binnenkort! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2 — Twitter-gemeenschappen (@JoinCommunities) 8 september 2021

Momenteel keurt Twitter handmatig community-moderators goed, maar zodra het bedrijf de schakelaar op een wijdverbreide release wil omdraaien, zal het waarschijnlijk hetzelfde werken als het systeem van Reddit, waar huidige moderators nieuwe moderators kunnen aanwijzen.

Op dit moment kan echter absoluut iedereen een eenvoudig verzoek indienen om een nieuwe community aan te maken, zolang je al een Twitter-account hebt. Als je een verzoek indient, zegt Twitter dat ze je suggestie zullen beoordelen en "indien nodig verdere actie zullen ondernemen".

Slechts enkele dagen geleden kondigde Twitter Super Followers aan , een nieuwe manier voor bepaalde leden om gebruikers te laten betalen voor tweets met een betaalmuur.

Nu Communitys momenteel een alleen-uitnodigingsservice zijn, is het duidelijk dat het bedrijf wil uitbreiden naar een nieuwe manier van werken waarbij veel tijd wordt besteed aan interactie in hyperspecifieke, besloten en meestal exclusieve delen van internet. Dat werkte redelijk goed voor OnlyFans en Reddit, dus waarom niet voor Twitter?