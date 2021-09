Twitter plant nieuwe privacytools, waaronder het verbergen van oude tweets

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter werkt naar verluidt aan een paar nieuwe functies om gebruikers te helpen meer controle te krijgen over hun privacy op de service, waaronder een tool waarmee je je Tweets na een bepaalde tijd automatisch kunt laten archiveren.

De veranderingen, gerapporteerd door Bloomberg , zijn schijnbaar allemaal een reactie op het gevoel dat mensen niet altijd de volledige controle hebben over hoe mensen met hen omgaan op het platform, vooral als ze een aanzienlijke aanhang van andere gebruikers aantrekken.

De lijst met mogelijke wijzigingen is uitgebreid en sommige aanpassingen kunnen controversieel zijn, maar de meeste zullen waarschijnlijk worden verwelkomd door grote accounts. Naast gearchiveerde Tweets, kun je misschien ook bewerken wie je volgt, door mensen volledig te verwijderen in plaats van ze gewoon te blokkeren.

Je kunt misschien ook bepalen wie kan zien op welke Tweets je op de Like-knop hebt gedrukt, en jezelf volledig verwijderen uit gesprekken waarin je handle wordt genoemd, in plaats van te vertrouwen op individuele Tweet-auteurs om je tag te verwijderen.

Voor veel van deze mogelijke veranderingen zijn er al intensieve oplossingen (zoals het handmatig verwijderen van al je oudere Tweets), en dat is blijkbaar een deel van de motivatie, aangezien Twitter mensen probeert te helpen het platform te gebruiken zoals ze al doen, maar met minder werk betrokken.

Bij gebrek aan officiële bevestiging weten we natuurlijk niet of deze instellingen zeker op Twitter zullen komen, of wat de tijdlijn rond hun implementatie zou kunnen zijn.