Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft al lang meer manieren beloofd voor makers van inhoud om rechtstreeks inkomsten te genereren met hun fanbase , en vandaag zet het bedrijf een enorme stap om dat doel te helpen bereiken. De socialemediagigant heeft vandaag een nieuwe functie geïntroduceerd die "Super Followers" wordt genoemd - een nieuwe optie waarmee gebruikers tot $ 9,99 per maand kunnen vragen voor toegang tot exclusieve Twitter-inhoud.

In de aankondigingspost van het bedrijf schrijft Twitter:

Om te beginnen opent Twitter de functie met drie prijsniveaus die gebruikers op hun profiel kunnen instellen: $ 2,99 / $ 4,99 / $ 9,99, maar daarnaast heeft Twitter eerder dit jaar een functie uitgebracht die bekend staat als Tip Jar , waarbij sommige geverifieerde accounts een extra knop aan hun profiel waarmee fans rechtstreeks geld kunnen sturen.

De interface waarin wordt beschreven hoe gebruikers inhoud specifiek alleen naar hun supervolgers kunnen sturen.

In de eerste blogpost verduidelijkt Twitter dat Super Followers in eerste instantie alleen beschikbaar zal zijn voor een kleine groep gebruikers in de Verenigde Staten.

We zijn nog maar net begonnen en dus kan een kleine groep binnen de VS die zich heeft aangemeld een Super Follows-abonnement opzetten. Mensen kunnen zich blijven aanmelden om op de wachtlijst te komen om een Super Follows-abonnement in te stellen door de zijbalk op de tijdlijn van je startpagina open te vegen, op Inkomsten genereren te tikken en vervolgens Super Follows te selecteren. Om nu in aanmerking te komen voor de wachtlijst, moet je 10.000 of meer volgers hebben, minimaal 18 jaar oud zijn, 25 keer getweet hebben in de afgelopen 30 dagen, in de VS zijn en ons Super Follows-beleid volgen.