(Pocket-lint) - Twitter Spaces ontvangt een update waarmee hosts van sociale audioruimtes maximaal twee co-hosts kunnen kiezen. Voorheen hadden ruimtes slechts één host.

Het idee is dat met deze nieuwe functie het voor een groot aantal ruimtes gemakkelijker zal zijn om gesprekken te modereren. Co-hosts hebben allemaal dezelfde beheerrechten als de hoofdhost. Eenmaal uitgenodigd, kunnen ze spreken, andere leden uitnodigen om te spreken, tweets vastzetten, mensen uit een ruimte schoppen, enzovoort. Maar alleen de oorspronkelijke, primaire host kan een ruimte beëindigen en andere gebruikers uitnodigen of verwijderen om mede-hosts te zijn, wat betekent dat een co-host geen tweede kan uitnodigen.

Houd er rekening mee dat, met deze wijziging, Twitter Spaces nu één host, twee co-hosts en maximaal 10 luidsprekers tegelijk kan hebben.

waardoor het gemakkelijker wordt om je Space te beheren...introductie van co-hosting!



- hosts hebben twee co-host-uitnodigingen die ze kunnen verzenden

- de tafel is zojuist groter geworden: 1 host, 2 co-hosts en 10 speakers

- co-hosts kunnen helpen bij het uitnodigen van sprekers, het beheren van verzoeken, het verwijderen van deelnemers, het vastzetten van tweets en meer! pic.twitter.com/s76JFbhTL2 — Ruimten (@TwitterSpaces) 5 augustus 2021

Spaces debuteerde voor het eerst in december 2020. De functie, die binnen Twitter leeft, is gepitcht als een "plek om samen te komen, gebouwd rond de stemmen van de mensen die Twitter gebruiken, je Twitter-community". Met andere woorden, zoals de Clubhouse-app , stelt Twitters Spaces een gebruiker in staat om samen te komen met een andere persoon of een groep gebruikers voor live, op audio gebaseerde gesprekken. Raadpleeg onze handleiding voor meer informatie over hoe Twitter Spaces werkt.

Twitter zei dat het nu zijn nieuwe co-host-update voor Spaces uitrolt.