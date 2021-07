Twitter is aan het testen om je tweets te laten downvoten of upvoten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter haalt een pagina uit Reddits playbook door een nieuw downvote- en upvote-reactiesysteem voor tweets te testen.

"Sommigen van jullie op iOS kunnen verschillende opties zien om omhoog of omlaag te stemmen op antwoorden. We testen dit om inzicht te krijgen in de soorten antwoorden die je relevant vindt in een convo, zodat we kunnen werken aan manieren om er meer van te laten zien", Twitter aangekondigd in een tweet op 21 juli 2021. In een andere tweet verduidelijkte het bedrijf dat het op dit moment een test voor onderzoek is en dat uw upvotes of downvotes de volgorde van antwoorden niet zullen veranderen.

Houd in gedachten dat Reddit al lang downvoting en upvoting aanbiedt, maar het systeem is een manier om de antwoorden, reacties en berichten van een subreddit te ordenen. Twitter maakt echter duidelijk dat de upvotes en downvotes in de test anders werken. Er stond dat downvotes geen dislike-knop zijn en momenteel niet openbaar zijn (ze zijn alleen voor jou zichtbaar), maar je upvotes op tweets zullen aan anderen worden getoond als vind-ik-leuks.

Twitter test de functie onder een kleine groep gebruikers op iOS. Die gebruikers kunnen ook verschillende stijlen zien, zoals pijlen omhoog en omlaag, een hartpictogram en een pijl omlaag, of pictogrammen voor duimen omhoog en duim omlaag. Het heeft niet gezegd of het van plan is om van stemmen een officiële functie te maken of hoe dit je Twitter-feed zal beïnvloeden.

Het is vermeldenswaard dat Twitter de afgelopen maanden extreem transparant is geweest over de aankomende plannen, of het nu gaat om nieuwe functies in de maak of zelfs dat het abonnementsopties overweegt. Gisteren kondigde het een revisie aan voor TweetDeck - iets dat je nu kunt testen met een eenvoudige browserhack.