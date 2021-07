Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter is blijkbaar TweetDeck niet vergeten.

De productleider van het bedrijf, Kayvon Beykpour, gaf afgelopen voorjaar toe dat Twitter van plan was om TweetDeck "van de grond af aan" te herzien. Nu heeft Twitter een afbeelding van de vernieuwde app gedeeld en gezegd dat het een voorproefje geeft van de ervaring met "willekeurig geselecteerde" mensen uit de VS, Canada en Australië.

Beykpour zei dat Twitter ook nieuwe TweetDeck-functies test, zoals een volledige tweet-componist, geavanceerd zoeken, nieuwe kolomtypen en een nieuwe manier om kolommen te groeperen in schonere werkruimten. Houd er rekening mee dat Twitter in de toekomst mogelijk kosten in rekening brengt voor TweetDeck. Beykpour zei zelfs dat Twitter alle geleerde lessen uit zijn nieuwe TweetDeck-preview zal overwegen bij het verkennen van hoe TweetDeck "er zou kunnen uitzien binnen het abonnementsaanbod van Twitter".

Hoewel Twitter TweetDeck test als onderdeel van een beperkte preview onder geselecteerde gebruikers, heeft app-onderzoeker Jane Manchun Wong uitgelegd hoe je je nu kunt aanmelden voor de test met een eenvoudige browserhack. Volg gewoon deze instructies:

Open TweetDeck in uw Chrome-browser. Ga naar Ontwikkelaarstools. Ga naar het menu met drie stippen in de hoek > Meer tools > Ontwikkelaarstools. De console zou moeten openen. Mogelijk moet u het tabblad Console selecteren (naast Elementen bovenaan). Kopieer en plak deze HTML: document.cookie = "tweetdeck_version=bèta" Druk vervolgens op enter en laad de pagina opnieuw.

Dat is het. U zou nu het nieuwe TweetDeck-voorbeeld in uw browser moeten hebben.