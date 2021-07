Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nou, dat was vluchtig...

Twitter heeft aangekondigd dat het Fleets gaat sluiten, de kortstondige tweet-functie die vorig jaar werd uitgerold in een poging het populaire Verhalen-formaat te kopiëren dat beschikbaar is in concurrerende apps zoals Instagram en Snapchat. Vanaf 3 augustus 2021 zien Twitter-gebruikers alleen actieve Spaces (de live audiochatrooms van Twitter) bovenaan hun tijdlijn, in plaats van ook Fleets.

In een tweetthread onthulde Twitter dat het "grote verwachtingen" had van Fleets, maar besloot het zich op andere ideeën te concentreren. Het zei echter dat het veel van de ervaring heeft geleerd en van plan is om nieuwere, betere manieren te creëren voor gebruikers om gesprekken op het platform te beginnen. "We evolueren wat Twitter is, en proberen grotere, gewaagdere dingen om het publieke gesprek te dienen", legde Twitter uit in een blogpost.

We hadden grote verwachtingen van Fleets, maar nu is het tijd om afscheid te nemen en met andere ideeën op de vlucht te slaan. Vanaf 3 augustus zijn Fleets niet langer beschikbaar.

Meer over wat we hebben geleerd en wat er gaat komen (1/4) — Twitter-ondersteuning (@TwitterSupport) 14 juli 2021

Als onderdeel van de evolutie van Twitter zal de samenstelling voor standaard tweets worden bijgewerkt met Fleets-functionaliteit, inclusief camerabewerkingsfuncties zoals tekstopmaak en GIF-stickers over fotos.

we verwijderen Vloten op 3 augustus, we werken aan nieuwe dingen



het spijt ons of graag gedaan — Twitter (@Twitter) 14 juli 2021

Het is duidelijk dat Verhalen delen aanmoedigen - misschien zelfs meer casual, persoonlijk - dus het is logisch dat Twitter zijn gebruikers de mogelijkheid wilde geven om zichzelf intiem te uiten, net zoals ze dat kunnen doen in hun andere favoriete apps. Of gebruikers Fleets daadwerkelijk hebben gebruikt, blijft onduidelijk. Toen Clubhouse eerder dit jaar opkwam en het delen van sociale audio de nieuwste manier van delen werd, leek Twitter Fleets te laten vallen en daar alle aandacht op te vestigen door Spaces te creëren. Het is echter, net als Fleets, onbekend hoe populair Spaces is bij gebruikers.

Beste iPad-apps: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 15 juli 2021

Raadpleeg onze uitgebreide handleidingen voor meer informatie over Spaces and Fleets: