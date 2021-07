Met Twitter kun je nu bepalen wie je kan antwoorden - zelfs nadat je hebt getweet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft de laatste tijd aan veel functie-updates gewerkt - nieuw beschikbaar is een besturingselement waarmee u kunt bepalen wie u kan antwoorden, zelfs NADAT u tweet.

Ongeveer een jaar geleden introduceerde Twitter beperkingen op antwoorden , waardoor je uitspraken kunt doen in plaats van gesprekken te beginnen die ongewenste reacties kunnen bevatten.

U kunt er ook voor kiezen om alleen personen met de naam toe te staan om te antwoorden, wat betekent dat u gemakkelijker een groepsgesprek kunt starten dat niet door anderen kan worden binnengedrongen.

Nu is de functie uitgebreid en kun je in het pop-upmenu wijzigen wie kan antwoorden vanuit al je tweets.

De functie voor het beperken van antwoorden is echter bekritiseerd omdat tweets nog steeds kunnen worden geciteerd, waardoor trollen en anderen de beperking kunnen omzeilen, zelfs als ze niet rechtstreeks op de eerste tweet kunnen reageren.

De functie werd besproken tijdens het evenement van het bedrijf dat we bijwoonden op CES 2020, waar Twitter zei dat het prioriteit wilde geven aan "conversationele gezondheid". Twitter heeft onlangs ook gemakkelijker leesbare gesprekken geïntroduceerd en de mogelijkheid om gemakkelijker te controleren wie jou heeft geciteerd .

Het verbieden van antwoorden op bepaalde tweets is een welkome stap in de strijd tegen trollen. Maar het is alweer een paar dagen geleden dat racistisch misbruik op Twitter weer in de schijnwerpers staat, dus het is duidelijk dat het sociale netwerk nog veel meer werk te doen heeft. Ten minste een deel van het antwoord van Twitter lijkt meer gebruikers te verifiëren.

