(Pocket-lint) - Weet je hoe Facebook je berichten en fotos laat delen met specifieke groepen mensen? Welnu, Twitter overweegt vergelijkbare functies.

Het bedrijf toonde met name een paar concepten voor nieuwe functies waarmee je tweets met specifieke doelgroepen kunt delen zonder van account te hoeven wisselen of privacy-instellingen te wijzigen. De eerste functie zou zijn dat je vertrouwde vrienden kiest, zodat bepaalde tweets alleen zichtbaar zijn voor die gebruikers. Deze functie, die nog niet beschikbaar is, doet ons eigenlijk denken aan Instagrams goede vrienden-functie voor Verhalen.

Twitter-ontwerper Andrew Courter deelde een afbeelding van de functie en zei dat "misschien je ook de tweets van vertrouwde vrienden eerst zou kunnen zien" in je tijdlijn, wat een andere manier zou bieden om de tweets van anderen te bekijken buiten de chronologische of algoritmische tijdlijnen die Twitter nu biedt aan gebruikers.

We horen jullie allemaal, je Tweets van openbaar naar beveiligd wisselend, jonglerend met alt-accounts. Het kan eenvoudiger zijn om te praten met wie je wilt, wanneer je wilt.



Met Trusted Friends kun je tweeten naar een groep naar keuze. Misschien kun je ook eerst de Tweets van vertrouwde vrienden zien. pic.twitter.com/YxBPkEESfo — Een ontwerper (@a_dsgnr) 1 juli 2021

Met de tweede functie die Twitter overweegt, kun je zelf verschillende "facetten" aan verschillende mensen laten zien - allemaal vanuit hetzelfde account. U kunt bijvoorbeeld een professionele Twitter hebben waar u over geschikte, werkgerelateerde dingen tweet, of u kunt er een hebben voor vrienden en familie. Volgens wat Courter heeft gedeeld, kun je een van deze openbaar of privé maken en je volgers kiezen welke ze willen zien.

Courter ook een manier waarop gebruikers antwoorden kunnen filteren door woorden of zinsdelen te kiezen die ze liever niet zien. Als een gebruiker u antwoordt of noemt met een van die woorden of zinsdelen, zal Twitter hen laten weten dat dit tegen uw wensen ingaat. De functie zou niet stoppen met het verzenden van de tweet, maar het zou het voor u verbergen.

Courter zei dat Twitter "deze nog niet aan het bouwen is", maar het is op zoek naar feedback.

