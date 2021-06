Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Weet je hoe je vermeldingen waarin je bent getagd in Facebook-berichten kunt verbergen? Welnu, Twitter zou binnenkort een soortgelijke functie voor tweets kunnen introduceren.

Het sociale netwerk overweegt een nieuwe manier om je uit een gesprek te laten "unmenteren". Het werkt aan tools die, als ze worden vrijgegeven, je in staat stellen te voorkomen dat gebruikers je noemen zonder het gebruik van blokkeren of dempen. Twitter-productontwerper Dominic Camozzi beschreef de functies als "vroege concepten", maar zei dat ze het "gemakkelijker zouden maken om jezelf te ontkoppelen van een tweet of gesprek waar je niet bij betrokken wilt zijn".

Soms wil je praten, en soms wil je gewoon... niet.



Bekijk deze vroege concepten die kunnen helpen ongewenste aandacht op Twitter te beheersen.



Feedback, vooral in dit beginstadium, is welkom (en gewenst)! pic.twitter.com/6SpzqiwFlL — Dominic Camozzi (@_dcrc_) 14 juni 2021

Door jezelf niet te noemen, kun je je handle ontkoppelen van een tweet en voorkomen dat je wordt getagd in antwoorden. U kunt ook voorkomen dat bepaalde gebruikers u in de toekomst vermelden. U kunt zelfs nieuwe vermeldingen voor een bepaald aantal dagen blokkeren. Het lijkt erop dat je in tweets en instellingen kunt duiken om te wijzigen wie je mag noemen of zelfs om vermeldingen te pauzeren om snel geëscaleerde situaties aan te pakken.

We vermoeden dat deze tools nuttig zullen zijn voor degenen die tweets viraal hebben laten gaan of het slachtoffer zijn geworden van wijdverbreide intimidatie op het platform. Het punt is dat Camozzi niet heeft bevestigd wanneer deze functies voor gebruikers zouden worden gelanceerd. Twitter is echter actief op zoek naar feedback over zijn plannen.

Geschreven door Maggie Tillman.