(Pocket-lint) - Twitter wil het je gemakkelijker maken om zijn Clubhouse-achtige audiochatroomfunctie, Twitter Spaces , te vinden en te gebruiken.

Vanaf 3 juni 2021 voegt het een speciaal tabblad voor Twitter Spaces toe aan de hoofdnavigatiebalk van zijn mobiele app (alleen iOS, om te beginnen).

Het nieuwe tabblad Ontdekking van ruimten bevindt zich in het midden van de navigatiebalk, tussen het vergrootglaspictogram Zoeken en de meldingsbel. Dus de navigatiebalk biedt nu vijf pictogrammen in plaats van vier. Het punt is dat niet iedereen het nieuwe Space-tabblad kan zien, aangezien Twitter het eerst test onder een "kleine, geselecteerde groep" - ongeveer 500 mensen - van de originele Spaces-bètatest.

Het nieuwe tabblad is bedoeld als uw favoriete plek om Spaces te vinden. Het zal in wezen de nadruk leggen op Spaces die worden gehost door de mensen die je volgt.

nieuwe functiewaarschuwing we willen het zo eenvoudig mogelijk maken om deel te nemen aan de beste, meest relevante audiogesprekken telkens wanneer je Twitter opent. vanaf vandaag testen we een nieuwe manier om Spaces te vinden - we voegen een tabblad toe! pic.twitter.com/BJ5WoJB6wE — Ruimten (@TwitterSpaces) 3 juni 2021

Maar in plaats van dat ze verschijnen naast Vloten in je tijdlijn, zie je een stroom kaarten op het tabblad Ruimtes ontdekken waar je doorheen bladert om een Ruimte te vinden. De actieve Spaces in het nieuwe tabblad tonen details zoals Space-namen, hosts en mensen die je kent die deelnemen. Op het tabblad kun je ook herinneringen voor geplande Spaces beheren, zodat je een melding krijgt wanneer ze beginnen.

Zie de handleiding van Pocket-lint voor meer informatie over Twitter Spaces en hoe ze werken.

Geschreven door Maggie Tillman.