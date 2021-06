Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter biedt een betaalde abonnementsservice aan, genaamd Twitter Blue . Het bevat premiumfuncties zoals de mogelijkheid om tweets ongedaan te maken. Vanaf 3 juni 2021 wordt het in een aantal landen beperkt uitgerold, maar het zal in de toekomst uiteindelijk breder worden uitgerold. Dit is wat u moet weten.

Twitter Blue is een service waarop u zich kunt abonneren - voor een vast maandelijks bedrag - om extra functies in de mobiele Twitter-app te ontgrendelen (alleen iOS om te starten).

Twitter Blue wordt als eerste gelanceerd in Canada en Australië.

Een Twitter Blue-abonnement kost $ 3,49 CAD of $ 4,49 AUD per maand.

Abonneren op Twitter Blue is heel eenvoudig.

Open de mobiele Twitter-app op uw iOS-apparaat. Navigeer naar het profielmenu Tik op Twitter Blauw. Tik op de blauwe knop Abonneren voor $/mo. Volg de betalingsinstructies in de app om uw aankoop te voltooien.

U kunt uw abonnementsstatus controleren. Ga naar het profielmenu > Twitter Blue. Je ziet een Active-statusbadge met een groen vinkje als je bent ingeschreven.

Twitter

Abonnees van Twitter Blue krijgen toegang tot de volgende functies:

Bladwijzermappen: abonnees kunnen hun opgeslagen tweets ordenen

abonnees kunnen hun opgeslagen tweets ordenen Tweet ongedaan maken: abonnees krijgen tot 30 seconden de tijd om op Ongedaan maken te klikken voordat je tweets posten

abonnees krijgen tot 30 seconden de tijd om op Ongedaan maken te klikken voordat je tweets posten Lezermodus: verandert lange tweetthreads in "gemakkelijk leesbare tekst"

verandert lange tweetthreads in "gemakkelijk leesbare tekst" Voordelen: Abonnees krijgen ook toegang tot voordelen Aanpasbare app-pictogrammen voor het startscherm van een apparaat Leuke kleurthemas voor de Twitter-app Toegang tot speciale klantenondersteuning voor abonnementen

Abonnees krijgen ook toegang tot voordelen

De eerste set functies is ontwikkeld op basis van feedback die Twitter heeft gekregen van zijn "power Twitter-community". Het bedrijf zei dat het de "eerste iteratie" van zijn abonnementsservice lanceert en van plan is om naar feedback te luisteren en in de loop van de tijd nog meer functies en voordelen voor abonnees uit te bouwen. Het hoopt dat de eerste uitrolfase het zal helpen een beter begrip te krijgen van "wat je Twitter-ervaring meer op maat zal maken".

Nadat je je hebt aangemeld voor Twitter Blue, kun je je Twitter Blue-functies aanpassen vanaf de Twitter Blue-lidmaatschapspagina.

U kunt bijvoorbeeld de vervalperiode van uw Tweet Ongedaan maken aanpassen tot 30 seconden of minder. Je kunt ook kiezen hoe je Twitter-app-pictogram op je telefoon wordt weergegeven met een van de verschillende kleurrijke opties. U kunt ook de themakleuren kiezen. Navigeer gewoon naar het Twitter Blue-menu en begin met spelen.

Tik in het profielmenu op Twitter Blue Tik op Functie-instellingen. Selecteer de functie die u wilt aanpassen: Tweet ongedaan maken

Kleur thema

App-pictogram

Meer informatie over hoe elk van deze aanpassingsopties werkt, is te vinden op de ondersteuningspagina van Twitter hier.

Een van de functies die u niet kunt aanpassen vanuit het Twitter Blue-menu is de Reader-modus. Om dat in of uit te schakelen, moet je dit doen vanuit een tweet.

Ga naar de rechterbovenhoek van de tweetdetails. Tik op het pictogram Lezermodus om deze functie in te schakelen. Tik op het pictogram Lezermodus om de functie uit te schakelen.

Als u een bladwijzermap wilt maken, kunt u dit doen vanuit de tijdlijn of het profiel van de startpagina in de Twitter-app.

Tik vanuit een tweet op het pictogram Delen en selecteer Tweet toevoegen aan bladwijzers Tik op de blauwe knop Toevoegen aan map

Tik op Bladwijzers. Tik op het pictogram Nieuwe map onder aan de pagina Bladwijzers. Voer een naam in voor uw map. Tik op Maken.

Om nu een tweet aan uw bladwijzermap toe te voegen, tikt u eenvoudig op het pictogram Tweet delen onder aan de tweet en kiest u vervolgens Toevoegen aan map in de rij met opties. Mogelijk moet u vegen om de volledige lijst met opties te zien. Gemakkelijk!

Bekijk de officiële Twitter Blue-ondersteuningshub! De blogpost van Twitter waarin de functie wordt aangekondigd, is ook hier beschikbaar.

Geschreven door Maggie Tillman.