(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Twitter stilletjes heeft bevestigd dat zijn betaalde abonnementsservice Twitter Blue wordt genoemd.

Twitter heeft eerder gezegd dat het manieren bedenkt om bepaalde functies achter een betaalmuur te vergrendelen, en in mei zei app-onderzoeker Jane Manchun Wong dat de abonnementsservice van Twitter Twitter Blue zal heten en dat het nieuwe functies zal brengen. Nu geeft de officiële app-pagina van Twitter in de iOS App Store aan dat de app inderdaad een Twitter Blue in-app-aankoopoptie toevoegt die $ 2,99 per maand kost.

Hoewel Blue nog niet beschikbaar is, heeft Wong er enkele screenshots van gedeeld, waaruit blijkt dat het alternatieve kleurenthemas en pictogrammen zal toevoegen aan de iOS-app van Twitter. Betaalde abonnees kunnen de accentkleur van de Twitter-app, die standaard blauw is, wijzigen in geel, rood, paars, oranje en groen. Er zijn ook pictogrammen in roze, paars, groen, oranje, zwart, blauw en een met blauwe en paarse strepen.

Twitter bevestigt "Twitter Blue", dat $ 2,99 per maand kost door een dergelijke in-app-aankoop publiekelijk op te nemen in de App Store



Voor het testen ben ik de eerste betalende Twitter Blue-klant geworden



Twitter Blue wordt geleverd met kleurthemas en aangepaste app-pictogrammen



De leesmodus komt binnenkort https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 27 mei 2021 · Amazon Prime Day 2021 vindt plaats in juni. 27 mei 2021

Twitter Blue zal gebruikers verder in staat stellen favoriete tweets in verschillende collecties te sorteren, verzonden tweets snel ongedaan te maken en toegang te krijgen tot een leesmodus die tweet-threads omzet in "gemakkelijk te lezen tekst". Houd er rekening mee dat Twitter het betaalde Blue-abonnement nog niet officieel heeft aangekondigd , laat staan de nieuwe functies.

Het heeft echter al Super Follow aangekondigd, waarmee gebruikers kunnen betalen voor toegang tot tweets, wagenparken en andere exclusieve inhoud van makers. Het is onlangs ook begonnen met het testen van een Tip Jar- functie op profielen en Live Spaces, zodat videomakers geld kunnen inzamelen voor hun inhoud.

Geschreven door Maggie Tillman.