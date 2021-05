Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spaces, de clubhuisachtige sociale audiokamers van Twitter, zijn op internet verschenen, ongeveer zes maanden nadat ze voor het eerst in de Twitter-app werden gelanceerd.

Het bedrijf kondigde aan dat Spaces vanaf 26 mei 2021 breder beschikbaar zal zijn. Voorheen kon je alleen lid worden van Spaces vanuit de mobiele iOS- en Android-apps van Twitter. U kunt ze nu openen vanuit desktop- en mobiele webbrowsers. Dit is hoe Spaces eruit zien op internet:

Spaces vinden hun weg naar Twitter voor het web!



Nu kun je lid worden van een Space om mee te luisteren, het nieuwe transcriptieontwerp uitproberen en herinneringen instellen om lid te worden van een geplande Space. https://t.co/xFTEeAgM4x - Twitter-ondersteuning (@TwitterSupport) 26 mei 2021

Er is één grote beperking met Twitter Spaces op het web bij de lancering: hoewel je lid kunt worden van Spaces om mee te luisteren, kun je ze nog niet zelf hosten. U krijgt echter wel functies zoals de mogelijkheid om het nieuwe transcriptieontwerp uit te testen, en u kunt herinneringen instellen om lid te worden van een geplande Space.

Spaces werden voor het eerst aangekondigd in december 2020 en een maand later als bèta gelanceerd. Onlangs heeft Twitter de mogelijkheid toegevoegd voor accounts met 600 of meer volgers om Spaces te hosten. Twitter beschrijft Spaces als een "plek om samen te komen, gebouwd rond de stemmen van de mensen die Twitter gebruiken, je Twitter-community". Net als Clubhouse laten ze je toe om met een persoon of een groep samen te komen voor gesprekken.

Raadpleeg onze gids hier voor meer informatie over hoe Spaces werken. We hebben ook een uitgebreide gids over hoe Clubhouse werkt als je ze wilt vergelijken.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 27 mei 2021

Geschreven door Maggie Tillman.