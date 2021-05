Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft onlangs Spaces gelanceerd, een clubhuisachtige audiofunctie. Destijds zei het dat er een uitbreiding in de maak was met de naam Ticket Spaces. Nu geeft het een voorvertoning van Ticket Spaces weer en legt het uit wat gebruikers kunnen verwachten van de toegevoegde functionaliteit die in wezen een Space achter een betaalmuur vergrendelt.

Ten eerste helpt het om te begrijpen wat Twitter Spaces zijn - dus lees onze gids over die functie. In wezen zijn Spaces audiochatrooms die gebruikers rechtstreeks vanuit de Twitter-app kunnen starten of eraan kunnen deelnemen. Voorlopig zijn Spaces openbaar en kan iedereen meedoen als luisteraar. Als je een ruimte maakt, zullen je volgers deze in hun vloot zien. Twitter is net begonnen iedereen met meer dan 600 volgers toe te staan om te hosten, en het bedrijf zei dat het ook aan co-hosted Spaces werkt.

Met Ticketed Spaces zal Twitter zijn gebruikers toestaan om betaalde Spaces te hosten. Met andere woorden, Ticketed Spaces stelt Twitter-gebruikers in staat kosten in rekening te brengen voor toegang tot hun audiochatrooms. Hosts van Ticketed Spaces kunnen hun eigen toegangsprijzen bepalen, evenals het aantal beschikbare tickets.

Twitter

In mei 2021 gaf Twitter een preview van Ticket Spaces en onthulde hoe ze zullen werken.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 21 mei 2021

Twitter zei dat Amerikaanse gebruikers ergens in "de komende weken" een aanvraag kunnen indienen om betaalde live audiokamers te hosten. Iedereen die wil opladen, moet minimaal 18 jaar oud zijn en minimaal 1000 volgers hebben, en ze moeten in de afgelopen 30 dagen drie Spaces hebben gehost. Er is nog geen woord wanneer Britse gebruikers kunnen solliciteren. Hoewel alleen Amerikaanse gebruikers deze Ticketed Spaces kunnen hosten, kan iedereen over de hele wereld toegang tot een Ticketed Space kopen.

Twitter beloofde dat, wanneer het aanmeldingsproces voor gebruikers opengaat, de eerste aanmeldingen binnen enkele weken zullen worden verwerkt. Maar het bedrijf is van plan om met een kleine testgroep te beginnen. Twitter heeft gedeelde schermafbeeldingen van het aanvraagproces dat eruitziet en werkt - wat u kunt zien in de galerij hierboven.

Twitter werkt samen met Stripe om betalingen af te handelen. Twitter-gebruikers ontvangen 80 procent van de inkomsten nadat de in-app-aankoopkosten van Apple en Google zijn betaald. Dus als je een kaartje van $ 20 verkoopt, zou Apple vermoedelijk 30 procent korting krijgen, en dan zou 20 procent naar Twitter gaan, waardoor je $ 10 overhoudt.

Twitter zei dat het de transactiekosten van Stripe zal dekken, maar hosts van Ticketed Spaces hebben hun eigen Stripe-account nodig om aan de slag te gaan.

Bekijk hier onze gids over Twitter Spaces. Bekijk ook de ondersteuningshub van Twitter op Spaces.

Geschreven door Maggie Tillman.