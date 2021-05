Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft een nieuwe Tip Jar-functie waarmee u rechtstreeks geld naar andere gebruikers op het platform kunt sturen.

Twitter stelde voor dat het de functie creëerde omdat het merkte dat gebruikers hun PayPal-links tweeten en $ Cashtags en Venmo-handvatten aan hun profielen toevoegden, zodat volgers hun werk konden ondersteunen. Met Tip Jar is het de bedoeling dat je nu je favoriete accounts kunt ondersteunen naast volgen, retweeten of leuk vinden. De functie, die wordt uitgerold naar de mobiele Android- en iOS-apps van het sociale netwerk, is relatief eenvoudig te gebruiken. Dit is hoe het werkt, plus alles wat u moet weten.

Twitter

Bij de lancering kan alleen een selecte groep (waaronder "makers, journalisten, experts en non-profitorganisaties") Tip Jar inschakelen om geld te accepteren.

Ga naar Profiel bewerken op Twitter voor iOS of Android. Tik op Tip Jar (het is standaard uitgeschakeld). U wordt naar het instellingenscherm voor Tip Jar gebracht. Schakel Tips toestaan in en kies vervolgens de service van derden die u wilt gebruiken. Voeg de gebruikersnaam (en) van uw externe service toe.

U moet een gebruikersnaam invoeren om uw fooienpot op uw profiel te laten verschijnen.

Opmerking: wanneer u een betalingsdienst van derden aan uw profiel toevoegt, wordt uw gebruikersnaam voor die dienst openbaar aan uw Twitter-account gekoppeld.

Twitter

Als op een Twitter-account Tip Jar is ingeschakeld, zie je een pictogram van een Tip Jar (geld) naast de knop Volgen op hun profielpagina.

Open de mobiele Twitter-app. Zoek naar een account met het Tip Jar-pictogram naast de knop Volgen op hun profiel. Tik op het pictogram van de kruik met fooien. U ziet een lijst met betalingsservices of platforms die door het account zijn ingeschakeld. Selecteer de betalingsdienst of het platform dat u verkiest. Je wordt dan naar die app getrapt. Geef in de betaalapp een bedrag op en voltooi de betaling. Twitter zei dat er geen korting is op het bedrag dat u verzendt.

Let op: op Twitter voor Android kunnen tips ook binnen Spaces verstuurd worden. Hier is onze uitgebreide gids over hoe Spaces werkt.

Tip Jar werkt met Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal en Venmo.

toon je liefde, laat een fooi achter



test nu Tip Jar, een nieuwe manier om geld te geven en te ontvangen op Twitter



binnenkort meer ... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc - Twitter (@Twitter) 6 mei 2021

Alle Engelstalige Twitter-gebruikers kunnen vanaf 6 mei 2021 tips sturen. Alleen geselecteerde gebruikers kunnen voorlopig een Tip Jar aan hun profiel toevoegen.

Bekijk de blogpost en ondersteuningshub van Twitter voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.