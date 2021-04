Hoe u 4K-afbeeldingen met hoge resolutie kunt tweeten en bekijken op Twitter

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na maanden van testen introduceert Twitter een update voor zijn mobiele app die is ontworpen om je een verbluffende scrollervaring te bieden.

Met ingang van 22 april 2021 laat het sociale netwerk alle gebruikers tweeten en fotos bekijken in 4K op iOS en Android. Houd er rekening mee dat de webapp van Twitter al afbeeldingen ondersteunt met een resolutie tot 4096 x 4096 pixels, maar de mobiele apps waren beperkt tot een resolutie van 2048 x 2048. Om de nieuwe mobiele functie in te schakelen, moet u echter uw Twitter-app-instellingen aanpassen.

Lees verder om te zien hoe.

Volg de onderstaande stappen om toegang te krijgen tot 4K-beelden met hoge resolutie in de Twitter-app voor iOS en Android:

Open de nieuwste versie van de mobiele Twitter-app. Ga naar het gedeelte "datagebruik" van het instellingenmenu. Schakel "hoogwaardige afbeeldingen" in om 4K-afbeeldingen te bekijken. Schakel "uploads van afbeeldingen van hoge kwaliteit" in om ze te tweeten.

Opmerking: u kunt selecteren of u afbeeldingen met een hogere resolutie wilt inschakelen voor zowel mobiel als Wi-Fi of alleen Wi-Fi, of u kunt de functie uitschakelen.

Zodra je afbeeldingen van hoge kwaliteit onder instellingen hebt ingeschakeld, kun je beginnen met scrollen op Twitter, en al je afbeeldingen moeten er superhelder uitzien. Als je een 4K-afbeelding wilt tweeten, upload dan gewoon een afbeelding zoals normaal ( stappen om dat te doen hier ), en het zal in hoge resolutie tweeten. Makkelijk!

Twitter-ondersteuning heeft meer informatie over de functie getweet - dus kijk daar eens naar als je de details wilt weten:

Tijd om die fotos met hoge resolutie te tweeten - de optie om 4K-afbeeldingen op Android en iOS te uploaden en te bekijken is nu voor iedereen beschikbaar.



Om te beginnen met het uploaden en bekijken van afbeeldingen in 4K, werkt u uw hoogwaardige afbeeldingsvoorkeuren bij in de instellingen voor "Datagebruik". https://t.co/XDnWOji3nx - Twitter-ondersteuning (@TwitterSupport) 21 april 2021

Geschreven door Maggie Tillman.