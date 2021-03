Twitter test de mogelijkheid om YouTube-videos te bekijken zonder de app te verlaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter test de mogelijkheid om YouTube-videos te bekijken zonder de Twitter-app te verlaten. Video was lang iets dat Twitter-makers native wilden posten - het heeft ook gespeeld met tools voor het maken van videos zelf, zoals Periscope en Vine, die het beide heeft gekocht en vervolgens is stopgezet.

YouTube-links die tot nu toe in tweets zijn gepost, hebben zojuist videos in de YouTube-app geopend. Hoewel dat waarschijnlijk aanmoedigt om meer video native op Twitter te plaatsen, is het geen geweldige ervaring voor de gebruiker. En daardoor zijn veel mensen waarschijnlijk niet teruggekeerd naar de Twitter-app.

De stap om YouTube-videos in de app weer te geven, kan worden gezien als een erkenning dat Twitter alleen video-inhoud wil samenstellen in plaats van er een goed thuis voor te zijn.

Vanaf vandaag testen we op iOS een manier om YouTube-videos rechtstreeks in je Home-tijdlijn te bekijken, zonder het gesprek op Twitter te verlaten. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs - Twitter-ondersteuning (@TwitterSupport) 18 maart 2021

Twitter ontwikkelt momenteel ook enkele andere mediafuncties, waaronder de mogelijkheid om grotere afbeeldingen op de tijdlijn te zien en ook afbeeldingen met een hogere resolutie tot 4K te delen.

Het sociale netwerk is de laatste tijd druk geweest, met nieuwe functies die naar Fleets komen (hoewel ze naar onze ervaring meer door merken dan door individuen lijken te worden gebruikt) en Spaces, Twitters Clubhouse-achtige audiochatkanalen. Er wordt ook een ongedaan maken-knop getest, evenals mogelijke abonnementskanalen .

Geschreven door Dan Grabham.