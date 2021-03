Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter test een nieuwe verandering: voorvertoningen van volledige afbeeldingen die niet worden bijgesneden. Voordat deze test werd gestart, heeft Twitter alle niet-16: 9-afbeeldingen bijgesneden.

Hoewel een wijziging misschien onbeduidend lijkt, kan deze een zinvolle impact hebben. De afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op de manier waarop de dienst met beelden omgaat. Sommige gebruikers merkten het Twitter-algoritme voor het bijsnijden van afbeeldingen op dat zich richtte op blanke mensen boven zwarte mensen.

Een vreselijk experiment proberen ...



Welke kiest het Twitter-algoritme: Mitch McConnell of Barack Obama? pic.twitter.com/bR1GRyCkia - Tony "Schaf ICE af" Arcieri (@bascule) 19 september 2020

Maar nu, de volgende keer dat u door Twitter bladert op uw iOS- of Android-apparaat, ziet u misschien dat Twitter tijdlijnafbeeldingen weergeeft in hun oorspronkelijke beeldverhouding. "Met deze test hopen we te leren of deze nieuwe aanpak beter is en welke veranderingen we moeten aanbrengen om een wat je ziet is wat je krijgt-ervaring te bieden voor tweets met afbeeldingen," zei Twitter Chief Design Officer Dantley Davis van de test.

Soms is het beter gezegd met een foto of een video. In de komende weken gaan we enkele manieren testen om de manier waarop u media op Twitter kunt delen en bekijken, te verbeteren. - Twitter-ondersteuning (@TwitterSupport) 10 maart 2021

Het is ook vermeldenswaard dat, met afbeeldingsvoorbeelden op volledige grootte, als iemand een afbeelding tweets in een standaardbeeldverhouding, u niet langer op de afbeelding hoeft te tikken om deze volledig te zien. Twitter heeft niet gezegd wanneer de bijsnijdwijziging voor alle gebruikers moet worden gestart, maar we houden u op de hoogte.

Naast de voorbeeldtest op volledige grootte, test Twitter ook iets anders: sommige mensen toestaan afbeeldingen van 4K-kwaliteit te uploaden vanaf hun iOS- of Android-telefoons. Onder het gedeelte Datagebruik van de instellingen ziet u een nieuwe optie om het uploaden van afbeeldingen van hoge kwaliteit in te schakelen.

