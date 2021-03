Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter is naar verluidt van plan om zijn TweetDeck-dashboard-app te herzien.

Met TweetDeck , dat in 2008 werd gelanceerd en oorspronkelijk onafhankelijk was voordat Twitter het in 2011 overnam, kun je Twitter-accounts op één plek beheren, compleet met gemakkelijk te scannen verticale rijen en tal van gedetailleerde bedieningselementen waarmee je je Twitter-lijsten kunt indelen en ordenen en feeds.

Volgens The Verge is Twitter eindelijk van plan om de verouderende app, die geliefd is bij zowel journalisten als ervaren gebruikers, aanzienlijk te updaten, na vele jaren van verwaarlozing. Productchef Kayvon Beykpour zei dat Twitter van plan is om later in 2021 meer over de update te delen. Hij merkte op dat het productteam van TweetDeck weet dat het "TweetDeck de laatste tijd niet veel liefde heeft gegeven", maar ze hopen daar binnenkort verandering in te brengen.

De revisie van TweetDeck maakt blijkbaar deel uit van de overkoepelende doelen van Twitter om zijn tools te verbeteren en uiteindelijk de relaties met ontwikkelaars te herstellen.

Dit is wat Beykpour zei:

"We hebben vanaf het begin gewerkt aan een behoorlijk grote revisie van TweetDeck, en het is iets dat we graag dit jaar publiekelijk willen delen. En dat is dus slechts een voorbeeld van een service die eigendom is van en beheerd wordt door Twitter. blijven investeren in. We hebben de afgelopen vijf jaar, denk ik, ook niet veel liefde gegeven aan ons ecosysteem van ontwikkelaars. Daarvoor zijn een aantal redenen: enkele misstappen die we in het verleden hebben gemaakt, en vervolgens sorteren we van prioriteiten stellen. Dat veranderen we ook. "

Beykpour vermeldde niet of TweetDeck een nieuw ontwerp of nieuwe functies zou krijgen, maar een Bloomberg-rapport van vorige maand zei dat Twitter actief bezig was met het verkennen van een premiumversie van TweetDeck die abonnementskosten zou kunnen kosten. We houden u op de hoogte als we meer te weten komen.

