Twitters geruchten ongedaan maken-knop voor tweets lekt uit

(Pocket-lint) - Twitter ontwikkelt mogelijk een knop voor het ongedaan maken van tweets die je nooit zou willen verzenden, zoals blijkt uit een animatie die is opgemerkt door app-onderzoeker Jane Manchun Wong , die door code graaft om niet-uitgebrachte functies te vinden.

De uitgelekte animatie toont een interface met de Twitter-melding Je tweet is verzonden boven een nieuwe knop Ongedaan maken. Er is een voortgangsbalk op de nieuwe knop die aangeeft hoelang je nog hebt om een tweet ongedaan te maken voordat deze wordt gepost. Een knop voor ongedaan maken wordt vaak door gebruikers in veel apps gevraagd.

Twitter werkt aan "Verzenden ongedaan maken" timer voor tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 maart 2021

Een vergelijkbare functie is beschikbaar in Gmail, waar gebruikers een beperkte tijd hebben om te voorkomen dat berichten of e-mails worden verzonden nadat ze op Verzenden hebben gedrukt.

Houd er rekening mee dat Twitter afgelopen juli bevestigde dat het het idee van een betaald abonnementsmodel voor zijn platform verkent, en het begon zelfs gebruikers te ondervragen over mogelijke functies die zouden kunnen worden toegevoegd als onderdeel van een toekomstige betaalde service, inclusief de optie om snel maak tweets ongedaan onmiddellijk nadat ze zijn verzonden. Sindsdien gaan er geruchten over een knop voor ongedaan maken. Maar het is nog steeds niet zo erg gevraagd als een bewerkingsknop voor tweets met typefouten.

Desalniettemin zou een knop voor ongedaan maken gebruikers nog steeds de mogelijkheid bieden om snel te voorkomen dat een tweet wordt gepost als ze op de allerlaatste seconde een typefout zien.

