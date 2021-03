Twitter rolt Spaces-tests uit voor Android-gebruikers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu Clubhouse bezig is de wereld stormenderhand te veroveren (of in ieder geval een stukje van de wereld), is Twitter niet verrassend bezig een concurrent te worden van de audiochatroomservice.

Die concurrent is Spaces, en het staat nu al een paar weken open voor testen op iOS, zodat gebruikers het kunnen bekijken en zien hoe het werkt terwijl Twitter nog steeds bezig is met het oplossen van de knikken en bugs.

Nu begint de test een beetje open te gaan en Android-gebruikers binnen te laten, hoewel voorlopig slechts in een beperkte capaciteit.

Android-mensen, onze bèta groeit! vanaf vandaag kun je meedoen en praten in elke ruimte. BINNENKORT kun je je eigen maken, maar we werken nog aan een aantal dingen. houd je buiten voor live Ruimtes boven je huis tl - Spaces (@TwitterSpaces) 2 maart 2021

Mensen op Android-apparaten kunnen lid worden van Spaces en erin praten, maar ze zullen nog niet helemaal hun eigen kunnen opzetten - dat is momenteel beperkt tot het iOS-segment.

Om je bij een Space aan te sluiten en te zien wat er gebeurt, houd je de bovenkant van je tijdlijn in de gaten - ze verschijnen op dezelfde plaats als Vloten, maar met een paarse grens in plaats van een blauwe. Er lijkt geen manier te zijn voor Android-gebruikers om zich specifiek voor de bèta aan te melden, dus het is gewoon een kwestie van waakzaam blijven.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 3 maart 2021

Geschreven door Max Freeman-Mills.