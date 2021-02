Wat zijn Twitter Spaces en hoe werken ze?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter kopieert Clubhouse , met audiochatrooms genaamd Spaces.

Ze werden aangekondigd in december 2020 en een maand later gelanceerd als bèta voor geselecteerde individuen om te testen. Als jij een van de gelukkigen bent die Twitter Spaces ziet verschijnen, is dit wat je over hen moet weten, inclusief hoe ze werken.

Twitter beschrijft Spaces als een "plek om samen te komen, gebouwd rond de stemmen van de mensen die Twitter gebruiken, je Twitter-community".

Met andere woorden, net als Clubhouse , zullen de op audio gebaseerde Spaces van Twitter een gebruiker toestaan om samen te komen met een andere persoon of een groep gebruikers voor live gesprekken. Je zult ze zien verschijnen terwijl ze gebeuren. Zodra ze zijn afgelopen, zijn ze niet langer openbaar beschikbaar op Twitter.

Twitter zei dat het kopieën van Spaces 30 dagen zal bewaren om "te controleren op schendingen van de Twitter-regels". Hosts kunnen een kopie van hun Space-gegevens downloaden zolang Twitter er een kopie van bewaart. Sprekers kunnen ook een kopie downloaden van de transcriptie van wat er is gezegd.

aye we zijn live! hoe gaat het, wij zijn het team achter Spaces - een klein experiment gericht op de intimiteit van de menselijke stem - Spaces (@TwitterSpaces) 17 december 2020

Je ziet Spaces waar Fleets ook op Twitter verschijnen: Above the Home-tijdlijn.

U kunt een Space op twee manieren starten: Druk lang op opstellen en tik vervolgens op het nieuwe Spaces-pictogram aan de linkerkant.

Of tik op je profielafbeelding in Fleets, scrol naar rechts en tik op Spaces. U kunt maximaal 10 mensen uitnodigen om te spreken, gedachten te delen, emojis te verzenden en meer. Zorg ervoor dat u selecteert wie kan deelnemen met spreekbevoegdheden. Je microfoon is uitgeschakeld om te starten. Als je klaar bent, tik je op Start je Space. Toegang tot microfoon toestaan door Microfoon toestaan in te schakelen.

Kies of u transcripties wilt delen door de knop in of uit te schakelen. Nu kun je beginnen met opnemen in je Space.

Opmerking: alleen de persoon die de ruimte heeft gemaakt, kan deze beëindigen.

Ja. Wanneer u een Space maakt, kunt u selecteren wie kan deelnemen met spreekbevoegdheden door te kiezen uit:

Iedereen

mensen die je volgt

Alleen mensen die u uitnodigt om te spreken (hiermee kunt u DM-uitnodigingen sturen).

Opmerking: u kunt de privileges op elk moment wijzigen terwijl de Space open is.

Voorlopig zijn Spaces openbaar en kan iedereen deelnemen als luisteraar. Als je een Space maakt, zien je volgers deze in hun vloot.

Er is geen limiet op het aantal luisteraars.

Opmerking: als persoon die een Space heeft geopend, kunt u ook op elk gewenst moment gebruikers in een Space verwijderen, rapporteren enblokkeren.

Op dit moment kan iedereen die de Twitter voor iOS-app gebruikt, lid worden van een Space, maar alleen geselecteerde individuen kunnen Spaces maken. Twitter test de functie bij een "verscheidenheid aan gemeenschappen", maar is van plan "de lijst met mensen uit te breiden" die in de loop van de tijd Spaces kunnen maken.

Opmerking: Accounts met beveiligde tweets kunnen geen Spaces maken, maar ze kunnen deelnemen en spreken in andermans ruimten.

Bekijk de ondersteuningspagina van Twitter voor meer informatie over Spaces.

Geschreven door Maggie Tillman.