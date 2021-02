Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter gaf een presentatie op 25 februari 2021 tijdens eenanalistendag , waar het een aantal nieuwe functies aankondigde die naar zijn platform zouden komen .

De grootste van de twee nieuwe functies heet Super Follow. Hiermee kunnen gebruikers hun volgers kosten in rekening brengen voor toegang tot hun aanvullende premium-inhoud. Voorbeelden zijn exclusieve tweets, een abonnement op een nieuwsbrief, toegang tot een communitygroep of een supportersbadge. Twitter zei dat het de functie heeft ontwikkeld na het verkennen van oplossingen waarmee het financiële stimuleringsmodellen kan bieden voor makers en uitgevers die rechtstreeks door hun publiek willen worden ondersteund.

In een mockup voor zijn presentatie liet Twitter zien hoe een gebruiker $ 4,99 per maand in rekening kan brengen, waarna hun betalende volgers toegang krijgen tot hun lijst met voordelen. De mockup zegt dat de gebruiker die aan het opladen is "geld verdient met je Super Follow en dat je de vermelde voordelen ontvangt als bedankje".

Het lijkt erop dat Twitter met Super Follow meer op Patreon , OnlyFans of zelfs YouTube en Facebook probeert te lijken , die allemaal directe betalingsfuncties voor makers hebben gelanceerd. We gaan ervan uit dat Twitter een deel van de inkomsten zal nemen, hoewel het nog niet publiekelijk heeft bevestigd dat er kosten zijn verbonden aan de functie.

De tweede nieuwe functie van Twitter heet communities. Hiermee kunnen gebruikers groepen maken en eraan deelnemen op basis van specifieke interesses.

Voor zover we kunnen zien, zijn ze een soort Facebook-groepen, omdat je er een kunt maken voor elke interesse - bijvoorbeeld planten - en dan zul je tweets zien die aan dat onderwerp zijn gewijd. In een mockup voor de functie toonde Twitter sociale rechtvaardigheid, katten en "surfgurlz" als andere voorbeeldgemeenschappen. Het zei dat het het "gemakkelijker wilde maken voor mensen om gesprekken te vormen, te ontdekken en eraan deel te nemen die meer gericht zijn op de relevante gemeenschappen of regios waarin ze geïnteresseerd zijn".

Het is onduidelijk wanneer deze functies worden gestart. Twitter beschreef ze alleen als "wat is de volgende stap" voor zijn platform.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 26 februari 2021

Geschreven door Maggie Tillman.