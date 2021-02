Zal Tweetdeck verborgen zijn achter een betaalmuur?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Twitter al geruime tijd hard onderzoekt naar de mogelijkheid van een abonnementsmodel voor zijn diensten, in wat soms lijkt op een vrij wanhopige poging om wat meer daadwerkelijke inkomsten te genereren.

Het advertentiegeld dat Twitter verdient, is simpelweg niet genoeg om er echt op te vertrouwen, dus het is een beetje een goed idee om gebruikers te laten betalen voor een deel van zijn diensten. Precies kiezen waarvoor u een vergoeding wilt vragen, is echter verre van zo eenvoudig.

Nu heeft een rapport van Bloomberg nog meer brandstof aan het vuur toegevoegd, waarin wordt gemeld dat Tweetdeck, een stukje functionaliteit dat het vanuit professioneel oogpunt gemakkelijker maakt om op de hoogte te blijven van Twitter, misschien wel de belangrijkste kandidaat is voor een re-do.

Het Tweetdeck-dashboard is iets dat daarom naar verluidt achter een abonnement kan worden vergrendeld, hoewel er op dit gebied geen super onmiddellijk plan lijkt te zijn.

Dat gezegd hebbende, gaf een van de productleads van Twitter in januari aan dat er iets in de pijplijn zit voor Tweetdeck, dus het is misschien geen superlange termijnontwikkeling.

TweetDeck ondergaat een opwindende revisie :) - Kayvon Beykpour (@kayvz) 26 januari 2021

Een andere optie die Twitter blijkbaar volledig heeft onderzocht, is de patronage-achtige "fooien" -optie, waarmee gebruikers regelmatig geld kunnen geven aan accounts die ze waarderen, waarbij Twitter een beetje van elke donatie afroomt.

Dat is natuurlijk een beetje meer een afwijking van hoe het platform tot nu toe heeft gewerkt, maar het maakt duidelijk dat alle weddenschappen relatief gezien afwijken voor Twitter - het zal alle opties overwegen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.