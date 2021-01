Wat is Twitter Birdwatch en kan iedereen een feitenchecker zijn?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft in de VS een communautair programma voor feitencontrole gelanceerd, genaamd Birdwatch. Hier is alles wat u moet weten.

Twitter heeft een pilotprogramma gelanceerd, Birdwatch genaamd, dat is ontworpen om de verspreiding van verkeerde informatie op het platform te helpen voorkomen. Het stelt gebruikers in staat tweets te controleren door waardevolle, contextuele notities in te dienen, maar het is momenteel alleen beschikbaar voor een beperkt aantal Amerikaanse deelnemers.

Twitter heeft moeite om te voorkomen dat gebruikers verkeerde informatie en propaganda posten. Het is onlangs begonnen met het labelen van sommige tweets met verkeerde of misleidende informatie over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar velen hebben beweerd dat werk niet genoeg is. Misschien is Birdwatch het antwoord.

"Wij geloven dat deze aanpak het potentieel heeft om snel te reageren wanneer misleidende informatie zich verspreidt, door context toe te voegen die mensen vertrouwen en waardevol vinden", legt Twitter uit in een blogpost gepubliceerd op 25 januari 2021. "Uiteindelijk willen we aantekeningen direct zichtbaar maken op tweets voor het wereldwijde Twitter-publiek, wanneer er consensus is van een brede en diverse reeks bijdragers.

Het bedrijf zei dat het meer dan 100 mensen had geïnterviewd die het bedrijf vertelden dat Birdwatch-aantekeningen hen hielpen tweets beter te begrijpen.

Om te beginnen biedt Birdwatch ongeveer 1.000 gebruikers die aan de pilot deelnemen om context toe te voegen. Ze kunnen opmerkingen plaatsen over tweets en notities van andere deelnemers beoordelen. Maar de notities zijn nog niet publiekelijk zichtbaar op Twitter. Ze staan alleen op de Birdwatch-website. Om transparantie te bevorderen, zijn alle bijdragen aan Birdwatch zichtbaar op de Birdwatch-site, zelfs als de tweets van een account beschermd zijn.

Hier is een voorbeeld van een tweet met Birdwatch-notities:

Ga hierheen om je aan te melden en ontdek de deelnamevereisten.

In de eerste fase beperkt Birdwatch zich tot een kleine testgroep. Om deel te nemen, moet uw account een geverifieerd telefoonnummer en e-mailadres hebben, tweefactorauthenticatie ingeschakeld en geen recente kennisgeving van overtredingen. Twitter zei dat het willekeurig accounts zal toelaten, en het geeft prioriteit aan accounts die onlangs actief zijn op Twitter en de neiging hebben om met andere tweets te communiceren dan bestaande deelnemers.

