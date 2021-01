De echte reden waarom Twitter Trump permanent verbood

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op een opmerkelijke manier heeft Twitter de Amerikaanse president Donald Trump permanent van het platform verbannen.

Het sociale netwerk kondigde zijn besluit aan dagen nadat een pro-Trump-rel op 6 januari het Capitool van de VS bestormde, waarbij vijf doden vielen, waaronder een politieagent. "Na een nauwkeurige beoordeling van recente tweets van het @realDonaldTrump-account en de context eromheen, hebben we het account permanent opgeschort vanwege het risico op verdere aanzet tot geweld", zei Twitter vrijdag in een verklaring .

Na nauwkeurige beoordeling van recente Tweets van het @realDonaldTrump- account en de context eromheen, hebben we het account permanent opgeschort vanwege het risico op verdere aanzet tot geweld. https://t.co/CBpE1I6j8Y - Twitter Safety (@TwitterSafety) 8 januari 2021

Toen de pro-Trump-menigte woensdag het gebouw van het Capitool binnendrong, verstoorden de relschoppers de certificering van Joe Biden als de verkozen president door het Congres. Twitter reageerde door het account van de president te beperken nadat hij meer leugens had getweet over de gestolen verkiezingen. Twitter ontdekte dat hij "herhaaldelijk ernstige schendingen van ons inburgeringsbeleid" had herhaald en blokkeerde zijn mogelijkheid om te tweeten gedurende 12 uur.

Twitter waarschuwde destijds ook president Trump dat hij permanent verbannen kon worden als hij de regels bleef overtreden.

Toen hij echter de controle over zijn account terugkreeg, stuurde hij meer berichten om te bevestigen dat hij de inauguratie van Biden niet zal bijwonen. Hij noemde zijn aanhangers in tweets ook "Amerikaanse patriotten". Sommigen zeggen dat pro-Trump-aanhangers die tweets donderdag zouden kunnen zien als een terugval van zijn beweringen , toen hij uiteindelijk toegaf dat er op 20 januari een "ordelijke machtsoverdracht" zou plaatsvinden.

De president vertelde zijn aanhangers vrijdag specifiek dat ze een "REUZE STEM tot ver in de toekomst" zullen hebben, en dat ze "op geen enkele manier, in welke vorm dan ook, zullen worden gerespecteerd of oneerlijk behandeld !!!" Sommigen zeggen dat zijn aanhangers de berichten konden zien als een bevestiging dat de verkiezingen niet legitiem waren, en dat hij zijn aanhangers bewondert voor het plegen van gewelddadige handelingen in het Capitool in zijn naam.

Als gevolg hiervan vermoedde Twitter vrijdag dat de laatste tweets van de president sinds het herwinnen van de controle over zijn Twitter-account "zeer waarschijnlijk mensen zouden aanmoedigen en inspireren om de criminele handelingen te herhalen". Twitter merkte ook op dat plannen voor toekomstige gewapende protesten "zich al begonnen te verspreiden op en buiten Twitter, inclusief een voorgestelde secundaire aanval op het Amerikaanse Capitool en de gebouwen van de staat op 17 januari".

Hier is nog een deel van de uitgebreide uitleg van Twitter aan het publiek, gepubliceerd in een blogpost op vrijdag:

"Vanwege de aanhoudende spanningen in de Verenigde Staten en een opleving in het wereldwijde gesprek met betrekking tot de mensen die het Capitool op 6 januari 2021 met geweld bestormden, moeten deze twee tweets worden gelezen in de context van bredere gebeurtenissen in het land en de manieren waarop de verklaringen van de president door verschillende doelgroepen kunnen worden gemobiliseerd, ook om aan te zetten tot geweld, evenals in de context van het gedragspatroon dat uit dit verslag van de afgelopen weken is voortgekomen. "

Vrijdag ondertekenden meer dan 300 Twitter-medewerkers een interne petitie waarin werd opgeroepen tot permanente verbanning van president Trump. “We moeten de medeplichtigheid van Twitter onderzoeken in wat president-elect Biden terecht opstand heeft genoemd. Die handelingen brengen het welzijn van de Verenigde Staten, ons bedrijf en onze werknemers in gevaar ”, schreven de werknemers, meldde The Wall Street Journal.

Twitter vertelde The Verge Friday dat als president Trump in de toekomst het nog actieve @POTUS Twitter-account zou gebruiken om te tweeten, het die nieuwe berichten zou verwijderen, en als de president überhaupt een nieuw account zou proberen te maken, het permanent zou opschorten dat account "bij eerste detectie".

Wat betreft de manier waarop andere sociale netwerken omgaan met president Trump, heeft Facebook hem een " onbepaald " verbod opgelegd tot en met de inauguratiedag.

Geschreven door Maggie Tillman.