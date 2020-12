Twitter keert zijn retweets-methode terug

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In oktober bracht Twitter een wat leek op een vrij belangrijke wijziging door in de manier waarop Retweets op zijn app werken, door gebruikers ervan te weerhouden inhoud direct te retweeten door hen eerst te vragen om het te citeren met een eigen mening.

Het idee was om meer bedachtzame betrokkenheid bij de gepresenteerde informatie aan te moedigen, en daardoor mensen te ontmoedigen dingen te delen die ze misschien niet echt hebben overwogen of gelezen.

Twitter geeft nu echter toe dat de verandering niet echt het gewenste effect had. Terwijl meer mensen Quote Tweets als resultaat gebruikten, werden die Quote Tweets grotendeels verstuurd met microscopisch kleine, zelfs uit één woord bestaande bijschriften, wat nauwelijks suggestief is voor een diepgaand en beredeneerd debat.

In feite is het gebruik van zowel Retweets als Quote Tweets na de verandering in totaal met 20% gedaald, waar Twitter waarschijnlijk niet enthousiast over is. Dat is een van de weinige redenen waarom het wordt gegeven waarom het de wijziging terugdraait.

De toename van het aantal citaat-tweets werd ook gecompenseerd door een algehele afname van 20% in het delen via zowel retweets als citaat-tweets. Gezien dit, zullen we niet langer Quote Tweets vragen via het Retweet-pictogram. Voor meer details: https://t.co/Were7yWdOz (3/4) - Twitter-ondersteuning (@TwitterSupport) 16 december 2020

We zullen daarom binnenkort allemaal terug zijn in de wereld van Retweets met één tik, in staat om dingen te delen zonder aangemoedigd te worden om onze eigen context toe te voegen. Of dat een goede of een slechte zaak is, hangt waarschijnlijk af van uw eigen ervaring met het gebruik van de app.

Geschreven door Max Freeman-Mills.