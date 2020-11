Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na jaren van kritiek over het toestaan van de verspreiding van verkeerde informatie op zijn platform, is Twitter de afgelopen maanden van 0 naar 100 gegaan, ingegeven door de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Vlaggen die aan Tweets zijn gekoppeld en die betwiste of onjuiste claims bevatten, komen veel vaker voor, en gebruikers raken eraan gewend om door de app of website te worden uitgedaagd als ze deze willen retweeten.

Twitter zegt dat de vlaggen hebben geresulteerd in een vermindering van 29% in de verspreiding van valse informatie op het platform, wat in de meeste kwartalen als een daverend succes zou gelden.

Het heeft geleid tot een vervolgactie - Twitter heeft bevestigd dat die waarschuwingen nu aan gebruikers worden getoond wanneer ze een Tweet leuk vinden, en ook als ze retweeten, waardoor de lat voor interventie lager wordt.

Context geven over waarom een gelabelde Tweet misleidend is onder onze verkiezing, COVID-19, en synthetische en gemanipuleerde mediaregels is van cruciaal belang.



Deze prompts hielpen bij het verminderen van citaat-tweets met misleidende informatie met 29%, dus we breiden ze uit om te laten zien wanneer je tikt om een gelabelde Tweet leuk te vinden. pic.twitter.com/WTK164nMfZ - Twitter-ondersteuning (@TwitterSupport) 23 november 2020

Ze mogen natuurlijk nog steeds doorgaan, maar de waarschuwingen zouden een soortgelijk verschil moeten maken. De wijziging wordt nu doorgevoerd op internet en iOS, maar het kan iets langer duren voordat gebruikers van Android-apps zijn bereikt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.