Twitter introduceert Fleets - tweets die verdwijnen als Instagram Stories

(Pocket-lint) - Twitter test al een tijdje verdwijnende tweets - genaamd Fleets -. En na het in verschillende landen te hebben getest, heeft het nu besloten het wereldwijd uit te rollen. Het komt de komende dagen naar iOS en Android.

Vloten zijn in wezen verhalen, net als die op Instagram en Facebook. Ze verdwijnen na 24 uur. Je kunt een vloot niet retweeten en je kunt niet eens antwoorden - hoewel je een direct bericht kunt sturen of een emoji kunt sturen. Net als bij Verhalen kunt u aanpassen hoe ze eruitzien en fotos, video en tekst delen. Stickers zullen binnenkort ook beschikbaar zijn.

Twitter hoopt duidelijk dat het mensen helpt om hun gedachten te tweeten zonder de druk te hoeven denken dat die tweets permanent zullen blijven bestaan - productmanager Sam Haveson suggereert dat de functie mensen zal helpen zich meer op hun gemak te voelen met een manier waarop mensen met minder druk kunnen praten Wat is er gaande".

Dat ding dat je niet tweette, maar wel wilde, maar niet, maar kwam zo dichtbij, maar was toen zoiets als nah.



Daar hebben we nu een plek voor - Vloten!



Vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar. pic.twitter.com/auQAHXZMfH - Twitter (@Twitter) 17 november 2020

Twitter heeft de functie eerder getest in Brazilië, Italië, India en Zuid-Korea en er staat dat ja, mensen meer deelden als resultaat "Fleets hielpen mensen zich meer op hun gemak te voelen bij het delen van persoonlijke en losse gedachten, meningen en gevoelens." Hoewel dat misschien waar is, is de jury zeker niet bekend met Fleets in termen van wat het zou kunnen betekenen voor Twitter als platform (het is een fundamentele verandering), evenals het chronische misbruikprobleem van Twitter. Twitter heeft onlangs nieuwe manieren geïntroduceerd om te bepalen wie op uw tweets kan reageren .

Het lijkt erop dat er een Fleets-balk in de nieuwe apps komt - we hebben die nog niet - maar het is onduidelijk of je deze kunt uitschakelen - we hopen zeker dat Twitter dit als een optie zal aanbieden.

Vloten nemen ook een van de beste functies van Twitter weg; dat alle berichten kunnen worden gevonden met een URL - zelfs oude tweets die een historisch record vormen. Omdat Fleets gewoon verdwijnen, is dat niet zo overtuigend.

Geschreven door Dan Grabham.