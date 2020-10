Twitter verandert retweeten: hoe RT zonder te tweeten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter heeft onlangs wijzigingen aangekondigd op zijn platform om de verspreiding van verkeerde informatie voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen te helpen voorkomen, inclusief een tijdelijke wijziging in retweets.

Ja, je kunt nog steeds retweeten, maar het is niet langer wrijvingsloos.

Voor het eerst moedigt Twitter zijn gebruikers actief aan om iets te schrijven voordat ze een tweet delen. Wanneer u nu op het retweet-pictogram klikt of tikt, zal Twitter onmiddellijk de componist van de quote-tweet presenteren, in plaats van dat u ervoor kiest om te retweeten of tweet te citeren. Als je een artikel probeert te retweeten dat je nog niet op Twitter hebt geopend, kan het zijn dat je wordt gevraagd of je het wilt lezen.

Opmerking: een tweet die u openbaar deelt met uw volgers, is een retweet. Een quote-tweet is een retweet met een opmerking of media die je hebt toegevoegd.

Twitter hoopt dat, door het retweetingproces veel minder naadloos te maken, de gebruikers even de tijd kunnen nemen om na te denken over wat ze delen en mogelijk zelfs hun eigen inzicht kunnen toevoegen. Twitter zei dat het hoopt dat de wijzigingen in de retweeting gebruikers "betere context" zullen geven en tegelijkertijd de "onbedoelde verspreiding van misleidende informatie" helpen verminderen voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Om te retweeten zonder te tweeten, hoef je geen opmerking toe te voegen. Druk gewoon op het pictogram op de tweet retweeten en vervolgens op de retweetknop van de pop-upcomponist. U kunt het toevoegen van uw eigen commentaar / mediabit volledig overslaan. Als u tijdens het retweeten een prompt ziet waarin u wordt gevraagd het artikel te openen en het eerst te lezen, kunt u het artikel nog steeds retweeten zonder het te openen en zonder een opmerking achter te laten.

Hier is hoe het nieuwe retweet-proces werkt (vanaf 21 oktober 2020):

Open Twitter op internet of de iOS- of Android-app. Plaats de muisaanwijzer op een tweet die u wilt delen en klik op de retweetknop. Er verschijnt een componist met de tweet die je wilt retweeten. Je kunt de componist leeg laten en op retweet drukken om te retweeten.

Of typ uw eigen opmerking toevoegen en druk op retweet.

Je hebt ook de mogelijkheid om media toe te voegen voordat je gaat retweeten. Zodra je op retweet klikt, wordt de tweet gedeeld als een retweet.

Twitter zei dat de wijzigingen in retweeting op 21 oktober 2020 in de VS van kracht zijn geworden. De wijzigingen zullen naar verwachting tot in ieder geval het einde van de verkiezingsweek duren. (De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden plaats op 3 november 2020.)

Geschreven door Maggie Tillman.