Twitter test een spraak-DM-functie na audio-tweets

(Pocket-lint) - Twitter lijkt all-in te gaan op audio.

Na het debuut van audio-tweets afgelopen zomer, test Twitter naar verluidt nu om gebruikers spraakberichten te laten opnemen en verzenden via directe berichten.

Volgens The Verge is Twitter van plan om binnenkort een "voice DMs" (voice direct messages) -functie uit te proberen, te beginnen in Brazilië. Alex Ackerman-Greenberg, een productmanager bij Twitter, onthulde het nieuws eigenlijk in een spraakbericht en zei dat gebruikers meer opties willen om "zowel openbaar als privé" te communiceren.

In tegenstelling tot spraak-tweets zijn spraakberichten privé en staan ze volledig in uw inbox. Er is een in-line opname-ervaring. En wanneer u er een ontvangt, kunt u deze afspelen of pauzeren met een eenvoudige interface. De avatar van de afzender pulseert ook terwijl het bericht wordt afgespeeld. En ja, er is een optie voor "bericht melden".

Houd er rekening mee dat je via verschillende sociale netwerken, van Facebook en Instagram, al gesproken DMs kunt verzenden, dus dit is al lang geleden.

Toen Twitter in juni audio-tweets aankondigde, kreeg het ook veel terugslag omdat het niet inclusief was en de toegankelijkheid overwoog. Het heeft naar verluidt nu een fulltime toegankelijkheidsteam dat veel aandacht besteedt aan zowel engineering als ontwerp, dus het zal interessant zijn om te zien of spraak-DMs zijn ontworpen en getest met het oog op toegankelijkheid.

Geschreven door Maggie Tillman.