Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter opende in juni 2020 de poort naar tekenlimieten voor tweets. Nee, je kunt nog steeds geen essays posten - in ieder geval tekst. Maar u kunt een audiobericht opnemen en aan uw tweet toevoegen.

Er zijn natuurlijk enkele kanttekeningen. Dit is wat je moet weten over Twitter Voice Tweets en hoe ze werken.

Spraaktweets, of tweets met audio, zijn een compositiefunctie die beschikbaar is in de Twitter iOS-app.

Ze zijn in feite een creatievere manier om je gedachten te uiten, zonder dat je alles handmatig hoeft te typen of beperkt wordt door een tekenlimiet. "Soms zijn 280 tekens niet genoeg en gaan sommige conversatienuances verloren in de vertaling", zei Twitter ten tijde van de lancering van de spraaktweets.

Het idee van spraaktweets was om een "menselijkere toets" te geven aan hoe we Twitter gebruiken door het mogelijk te maken om jezelf uit te drukken met je echte stem. Gesproken tweets kunnen ook worden beschouwd als een toegankelijkheidsfunctie voor blinden of anderen die het moeilijk vinden om tweets op de standaardmanier te zien of te typen, hoewel ze momenteel niet voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

Twitter kijkt echter naar transcripties voor spraaktweets.

Hier leest u hoe Twitters Voice Tweets werken en hoe u aan de slag kunt gaan, zodat u een tweet met een opname van uw stem naar uw volgers kunt sturen.

Als u een spraaktweet wilt maken, moet u bij het opstellen van een nieuwe tweet naar het golfvormpictogram zoeken. Tik erop en druk vervolgens op de opnameknop die verschijnt om je spraaktweet op te nemen. Elke spraaktweet legt maximaal 140 seconden audio vast. Zodra je de tijdslimiet voor een tweet hebt bereikt, wordt automatisch een nieuwe spraaktweet gestart en wordt een tweet-thread gemaakt die je kunt posten.

U kunt spraaktweets aan gewone tweets toevoegen, wat in feite betekent dat u uw audiobericht een tekstbijschrift kunt geven. Maar spraaktweets kunnen alleen worden toegevoegd aan originele tweets, je kunt ze niet opnemen in antwoorden of retweets met een opmerking.

U kunt gemakkelijk een spraaktweet in uw feed herkennen. Het verschijnt als een audioclip met de profielfoto van de deler als achtergrond. "Je huidige profielfoto wordt toegevoegd als een statische afbeelding op je audiobijlage en wordt niet vernieuwd als je je profielfoto bijwerkt", zei Twitter bij de lancering van de functie.

U kunt naar spraaktweets luisteren door op de afspeelknop te tikken. Op je iOS-apparaat verschijnt een spelersdock, zodat je op de achtergrond naar spraaktweets kunt luisteren en door je feed kunt blijven scrollen of naar een andere app kunt overschakelen. Je kunt hier een voorbeeld van een spraaktweet zien:

Nieuw speelgoed :) pic.twitter.com/CTlNGC7KEv Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 30 juni 2021 17 juni 2020

Twitter lanceerde op 17 juni 2020 voice-tweets voor "een beperkte groep mensen" die de Twitter-app op iPhone gebruiken. De functie werd na deze datum uitgebreid naar meer iOS-gebruikers, maar is nog steeds niet beschikbaar voor Android-gebruikers.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.