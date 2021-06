Een tweetconcept opslaan en een tweet plannen op Twitter

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter biedt de mogelijkheid om een tweet als concept op te slaan en om een tweet in te plannen om op een specifiek tijdstip te verzenden. De functies kwamen in 2020 aan, waardoor er geen tweetplanningstools meer nodig waren.

Het beste van deze twee functies is dat ze direct beschikbaar zijn vanuit het tweet-componistvenster. Hier is alles wat u moet weten.

Als je een tweet niet meteen wilt beëindigen en er graag op terug wilt komen, sla hem dan gewoon op. Volg gewoon deze stappen:

Open het venster Tweet opstellen Druk op Annuleren als je in de Twitter-app bent / Selecteer de X als je een browser gebruikt Selecteer Concept opslaan in de app / Opslaan in de browser

Opmerking: weet je niet hoe je moet tweeten? Bekijk deze pagina met veelgestelde vragen over Twitter hier.

Als u later wilt tweeten, volgt u deze stappen:

Open het venster Tweet opstellen Tik op Concepten in de rechterbovenhoek van de Twitter-app / Selecteer Niet-verzonden tweets in een browser Je ziet dan een tabblad met al je tweet-concepten. Tik op een om je tweet te openen en af te ronden.

U kunt ook vanuit het venster Tweet opstellen op het pictogram Agenda/schema tikken en vervolgens op Geplande tweets tikken. U ziet een tabblad met uw geplande tweets. Naast het tabblad Geplande tweets is een tabblad Concepten waarop u kunt klikken om al uw niet-verzonden tweets te zien. Dit werkt alleen in de browser en niet in de Twitter-apps.

Als je een tweet hebt geschreven, maar deze liever later op een meer optimaal tijdstip wilt verzenden, plan het dan gewoon in. Volg de onderstaande stappen, maar houd er rekening mee dat hoewel concepten werken in de iOS- en Android-apps, planning alleen beschikbaar is in de Twitter-webapp.

Open het venster Tweet opstellen Tik op het pictogram Agenda/schema. Selecteer uw datum, tijd en tijdzone. Druk op Bevestigen Als je klaar bent met de tweet, tik je op de knop Plannen.

Tik in het venster voor het opstellen van tweets op Niet-verzonden tweets en tik vervolgens op het tabblad Gepland om al uw geplande tweets te zien. Tik op een om je tweet te openen en te bewerken. U kunt ook vanuit het venster Tweet opstellen op het pictogram Kalender/schema tikken en u ziet een link naar uw geplande tweets onder de datum- en tijdvakken.

Zoals vermeld, is de conceptfunctie beschikbaar op Twitter.com en de iOS- en Android-apps. De planningsfunctie is echter beperkt tot Twitter.com en is momenteel niet beschikbaar in de iOS- en Android-apps.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.