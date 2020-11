Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitter ontwikkelt al meer dan een jaar een nieuwe Verhalen-functie, genaamd Fleets , en het begint eindelijk met het uitrollen van de functie voor mobiele gebruikers. Vloten vertegenwoordigen een manier voor Twitter om beter te concurreren met Instagram, Snapchat en andere platforms die pionier zijn geweest in het Stories-formaat.

Het is duidelijk dat Stories nieuwe vormen van delen aanmoedigen - misschien zelfs nog informeler, persoonlijker delen - dus is het logisch dat Twitter zijn gebruikers ook de mogelijkheid wil geven om zich intiem te uiten - net zoals ze dat kunnen met hun andere favoriete apps. Of gebruikers Fleets op Twitter ook daadwerkelijk gaan gebruiken, valt nog te bezien. Niettemin, hier is hoe de nieuwe functie werkt.

Sinds 2006 staat Twitter zijn gebruikers toe tweets te delen. Meestal zijn dit op tekst gebaseerde berichten, maar ze kunnen afbeeldingen enz. Bevatten. Twitter introduceert nu een nieuw, vluchtiger type bericht. Ze worden Fleets genoemd en verschijnen natuurlijk slechts 24 uur boven de tijdlijn voordat ze verdwijnen.

Met andere woorden, de Fleets-functie van Twitter is een directe kloon van Snapchat-verhalen en Instagram-verhalen.

Ik weet wat je denkt: "DIT KLINKT VEEL ALS Verhalen!". Ja, er zijn veel overeenkomsten met het Verhalen-formaat die mensen bekend zullen aanvoelen. Er zijn ook een paar opzettelijke verschillen om de ervaring meer gericht te maken op het delen en zien van de gedachten van mensen. pic.twitter.com/OaGYZpChcN - Kayvon Beykpour (@kayvz) 4 maart 2020

Elke mobiele Twitter-gebruiker heeft toegang tot de verdwijnende berichtenfunctie, die bovenaan de tijdlijn staat in een rij met verhalenachtige bubbels.

Met Fleets kun je tekst delen, reageren op tweets van anderen of videos posten met vertrouwde achtergrondkleur en tekstopties - en elk bericht verdwijnt na 24 uur. U kunt ook op de wagenparken van anderen reageren door op een wagenpark te tikken en een direct bericht naar de maker te sturen.

Twitter zei dat het in de toekomst ook stickers en live-uitzendingen zal introduceren. Momenteel kun je een vloot niet leuk vinden of retweeten.

Je zou een plusknop moeten zien in een nieuwe rij die boven je Twitter-tijdlijn staat. Mogelijk ziet u in deze rij nieuwe kortstondige berichten van anderen. Tik op de plusknop om een vloot te starten. U kunt maximaal 280 tekens tekst typen, fotos, GIFs of videos toevoegen. Wanneer u uw vloot plaatst, verschijnt deze in die nieuwe rij naast andere Vloten van degenen die u volgt, met de meest recente eerst zichtbaar.

Vloten verdwijnen na 24 uur.

Hoewel je een vloot niet kunt liken of retweeten, kun je op Vloten reageren met reactie-emoji - net zoals je kunt reageren op tweets in directe berichten. U kunt ook reageren met tekst, maar dat opent een directe berichtenthread met de persoon die u een bericht stuurt.

Dat ding dat je niet tweette, maar wel wilde, maar niet, maar kwam zo dichtbij, maar was toen zoiets als nah.



Daar hebben we nu een plek voor - Vloten!



Vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar. pic.twitter.com/auQAHXZMfH - Twitter (@Twitter) 17 november 2020

Twitter begon in 2020 met een kleine test in Brazilië, Italië, India en Zuid-Korea. Op 17 november kondigde het de wereldwijde lancering van Fleets aan. De nieuwe functie wordt uitgerold naar de Android- en iOS-versies van de mobiele Twitter-app en zou "in de komende dagen" voor iedereen beschikbaar moeten zijn, aldus het bedrijf.

"We ontdekten dat Fleets mensen hielp om zich meer op hun gemak te voelen bij het gesprek - we zagen mensen met Fleets meer praten op Twitter", leggen designdirecteur Joshua Harris en productmanager Sam Haveson uit in een blogpost. “De nieuwelingen op Twitter vonden dat Fleets een gemakkelijkere manier was om te delen wat ze bezighielden. Omdat ze na een dag uit het zicht verdwenen, hielp Fleets mensen zich meer op hun gemak te voelen bij het delen van persoonlijke en losse gedachten, meningen en gevoelens. "

Met Fleets wil Twitter zijn gebruikers de mogelijkheid geven om te delen of deel te nemen aan een gesprek zonder een tweet te hoeven posten, die voor altijd op je profiel kan leven en veel permanenter aanvoelt. Hier is hoe Mo Aladham, een productmanager van een Twitter-groep, Fleets beschreef in een blogpost:

“Twitter is bedoeld om gesprekken te voeren over datgene waar je om geeft. Maar sommigen van jullie vertellen ons dat je je ongemakkelijk voelt om te tweeten, omdat tweets openbaar zijn, permanent aanvoelen en openbaar worden geteld (retweets en vind-ik-leuks). We willen het voor u mogelijk maken om op nieuwe manieren gesprekken te voeren met minder druk en meer controle, verder dan tweets en directe berichten. Daarom testen we vanaf vandaag in Brazilië Fleets, een nieuwe manier om gesprekken op gang te brengen vanuit je vluchtige gedachten. "

Bekijk de ondersteuningshub van Twitter.

Geschreven door Maggie Tillman.