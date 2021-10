Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de afgelopen jaren heeft TomTom zich gevestigd als een van s werelds toonaangevende bedrijven die zich toeleggen op het oplossen van s werelds mobiliteitsproblemen. Het produceert zeer nauwkeurige kaarten en navigatiesoftware met realtime verkeers-, weers- en parkeerinformatie om uw ritten veiliger en eenvoudiger te maken. Het heeft onlangs de TomTom Go-navigatie-app uitgebracht op alle belangrijke app-platforms, inclusief de App Store en Google Play, en het beste van alles is dat er een gratis proefperiode van drie maanden beschikbaar is.

De TomTom Go Navigatie App is een superieur alternatief voor andere gratis en betaalde diensten, zoals Google Maps en Waze. Het is ontwikkeld met de bestuurder in het midden, ontworpen om hen nauwkeurige verkeersinformatie, gemakkelijk te volgen rijstrookaanwijzingen, flitspaalwaarschuwingen en andere functies te geven om alle ritten veiliger en eenvoudiger te maken. Bovendien hebt u toegang tot al deze navigatiefuncties vanaf uw telefoon of kunt u verbinding maken met uw autodisplay via CarPlay of Android Auto.

De meeste andere gratis en betaalde navigatiediensten, zoals Google, hebben een eenvoudig doel: u van punt A naar punt B brengen. Ze schieten echter tekort in andere essentiële componenten, zoals slimme beoordelingen van wegomstandigheden, weersomstandigheden, verkeer , parkeermogelijkheden en bezienswaardigheden op uw pad. De TomTom Go-navigatie-app biedt al die informatie en meer.

De TomTom Go-navigatie-app wordt geleverd met een gratis proefperiode van 30 dagen, waarna u zich moet abonneren op een van hun automatisch verlengende abonnementen. Lees verder voor een gedetailleerd overzicht van de kernfuncties van de app.

De meeste navigatiesystemen bieden een algemeen overzicht van de verkeersomstandigheden op een bepaald pad. Ze baseren hun beoordeling vaak op trends uit het verleden op een bepaald moment van de dag. Dat kan redelijk nauwkeurig zijn omdat de verkeersomstandigheden bepaalde patronen volgen. Dergelijke op aggregatie gebaseerde beoordelingen schieten echter tekort wanneer er sprake is van actieve wegwerkzaamheden, geblokkeerde paden, ongevallen en andere onvoorziene omstandigheden.

De TomTom Go-navigatie-app biedt realtime verkeersbeoordelingen in plaats van ze te baseren op eerdere aggregaten. Als zodanig ontvangt u een geavanceerde waarschuwing over mogelijke files, nieuw geblokkeerde wegen, ongevallen of onvoorziene incidenten, wegwerkzaamheden en andere gebeurtenissen die vertraging kunnen veroorzaken. Gewapend met realtime inzicht, kunt u vertragingen in het verkeer vermijden en intelligente beoordelingen maken over de te nemen weg.

De meeste navigatiesystemen (gratis of betaald) zijn bijna uitsluitend afhankelijk van online gebruik. Sommigen van hen hebben extreem rudimentaire offline kaarten, maar ze zijn in wezen nutteloos. Online kaarten zijn zeker effectief, maar ze verhogen ook uw dataverbruik en putten uw telefoonbatterijen uit. Bovendien, als u zich in een gebied bevindt met een slechte netwerkverbinding, kunnen online kaarten mogelijk niet snel genoeg worden bijgewerkt voor uw behoeften.

De TomTom Go-navigatie-app biedt uiterst betrouwbaar en indrukwekkend offline kaartgebruik. U kunt offline 3D-kaarten naar uw telefoon downtimen om het gegevensgebruik te minimaliseren en de batterij te sparen. Dit is vooral handig als u in gebieden rijdt met een slechte netwerkverbinding. Bovendien kunnen de offline kaarten dagelijks of wekelijks worden bijgewerkt op basis van de huidige verkeers- en wegomstandigheden. Als zodanig biedt de TomTom Go-navigatie-app enorm gemak en flexibiliteit.

Met de TomTom Go-navigatie-app kun je de kaarten aanpassen aan je specifieke vereisten en voorkeuren. U kunt kaartregios toevoegen of verwijderen op basis van bezochte locaties. Je kunt ook kaarten downloaden van hele steden, landen of regios, afhankelijk van waar je heen wilt. Offline kaarten nemen echter opslagruimte in beslag, dus u moet idealiter kaarten downloaden voor specifieke steden of regios in plaats van landen.

Navigatiesystemen richten zich over het algemeen niet op verkeersveiligheid en snelheidslimieten. Ze vertellen je hoe je van punt A naar punt B komt, maar ze bevatten geen geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen. De TomTom Go-navigatie-app geeft echter nauwkeurige waarschuwingen wanneer je de snelheidslimiet voor een bepaald gebied overschrijdt. De app wordt voortdurend bijgewerkt om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met de realtime snelheidslimieten in alle gebieden, zodat u altijd binnen de snelheidslimiet blijft, waar u ook bent.

De TomTom Go-navigatie-app biedt bewegende rijstrookaanwijzingen, waarmee bestuurders door de meest recente wegomstandigheden kunnen navigeren. De app biedt duidelijke, stapsgewijze aanwijzingen om ervoor te zorgen dat u nooit een afslag mist. Zo ben je altijd voorbereid op afritten en kruispunten langs je route. Bovendien markeert de 3D-kaartvisualisatie het pad dat u moet nemen, dus er is geen verwarring tijdens het rijden.

De meeste navigatiesystemen hebben uiterst rudimentaire functies voor nuttige punten - en sommige hebben er geen. De meeste vereisen dat je duidelijke adressen instelt van punt A naar punt B, maar ze kunnen je niet helpen om specifieke interessante punten daartussenin te vinden. Dat kan een probleem zijn als je lange afstanden aflegt en restaurants, cafés of benzinestations langs het pad moet vinden.

Met de TomTom Go-navigatie-app kun je naadloos nieuwe bezienswaardigheden op je pad ontdekken. U kunt zoeken naar specifieke categorieën nuttige plaatsen, zoals restaurants of benzinestations. Alle relevante aandachtspunten worden op uw kaart gemarkeerd en u kunt er gemakkelijk naartoe navigeren voordat u verdergaat op uw oorspronkelijke pad.

De TomTom Go-navigatie-app is compatibel met Android Auto en Apple CarPlay. Zo projecteer je de kaart eenvoudig op het navigatiescherm van je auto, zodat je de kaart kunt volgen zonder afgeleid te worden door andere meldingen. U kunt ook naar de navigatie luisteren via de surround sound van uw auto.

De TomTom Go-navigatie-app wordt geleverd met een gratis proefperiode van 3 maanden, geen creditcard vereist. Na de proefperiode kun je lid worden van het maandabonnement van £ 1,99 per maand, het jaarabonnement van £ 12,99 per jaar of het gezinsabonnement van £ 19,99 per jaar, te delen met maximaal 6 gezinsleden. Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan.

