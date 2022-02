Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tinder-gebruikers kunnen nu kiezen voor blind date-achtige matches met een nieuwe functie die is toegevoegd aan het gedeelte Verkennen van de app.

Fast Chat: Blind Date, eerst beschikbaar in de VS en binnenkort beschikbaar voor wereldwijde Tinder- leden, koppelt gebruikers voordat ze elkaars profielen zien. Op die manier weten ze niet hoe hun toekomstige date eruit ziet voordat ze eerst chatten.

Toegang tot hun respectievelijke profielen wordt alleen ingeschakeld als beide leden na een gesprek besluiten te matchen.

"We hebben allemaal gezien dat de mix van anticipatie en opwinding op een blind date een aantal van onze favoriete film- of tv-personages met zich meebracht, en we wilden die ervaring voor de huidige generatie opnieuw creëren met de Blind Date-functie", zegt Tinder's vice-president van product innovatie, Kyle Miller.

“Er is iets heel bijzonders aan om door een gesprek iemands persoonlijkheid te laten introduceren, zonder de vooroordelen die op basis van foto's kunnen worden gemaakt. De nieuwe Blind Date-ervaring biedt een verrassend leuke, op scherts gebaseerde manier van interactie en het creëren van verbindingen die helemaal nieuw is voor Tinder.'

Het werkt door leden een reeks korte ijsbrekervragen te stellen en ze vervolgens te koppelen aan anderen die gelijkgestemde antwoorden geven. De gekoppelde leden gaan dan een getimede chat in, waarin alleen hun antwoorden van de vorige, meerkeuzeronde worden getoond. Nadat de timer afloopt, kunnen ze kiezen of ze overeenkomen of niet.

Fast Chat: Blind Date maakt deel uit van de steeds groter wordende sectie Verkennen met interessante in-app-ervaringen.

Geschreven door Rik Henderson.