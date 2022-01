Tinder introduceert mogelijk Swipe Party-functie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tinder zou volgens een nieuw lek een nieuwe manier kunnen bedenken om van zijn op swipe gebaseerde dating-app met vrienden te genieten. Zoals opgemerkt door de Nederlandse website GratisDatingTips, komt er mogelijk een nieuwe modus genaamd Swipe Party aan.

Het vond regels code die aan Tinder waren toegevoegd in de laatste update van de app, en tot dan toe afwezig waren, die verwijzen naar de modus, maar niet veel zeggen over hoe het er precies uit zal zien.

Het bestaan van de modus wordt echter verder uitgewerkt door de LinkedIn-biografie van een ontwikkelaar bij Tinder, die Swipe Party als hun belangrijkste project noemt - dus er zit duidelijk iets in de pijplijn. De regels code suggereren dat er meerdere vrienden bij een feestje betrokken zijn.

De veilige veronderstelling zou zijn dat ze allemaal kunnen kijken terwijl een van hen, de gastheer, naar links of rechts veegt door een rij met mogelijke datums, wat zorgt voor hetzelfde toeschouwerspubliek dat mensen persoonlijk genieten, maar allemaal gehost in de app.

Natuurlijk testen apps die zo populair zijn als Tinder bijna constant nieuwe functies, en je kunt er zeker van zijn dat maar heel weinig hiervan ooit het daglicht zullen zien, dus dit is verre van een bevestiging dat Swipe Party het echt voor het publiek zal maken gebruiken.

Het is echter een interessante mogelijke richting voor Tinder om in te gaan, en het lijkt weinig kwaad te doen om een manier toe te voegen om te vegen met ondersteuning op afstand van je vrienden zonder dat je tussen meerdere apps of apparaten hoeft te schakelen.