Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tinder werkt samen met Spotify om een nieuwe muziekfunctie naar zijn dating-app te brengen.

De Muziekmodus is de komende weken beschikbaar in het gedeelte Ontdekken van de app en stelt gebruikers in staat om de favoriete nummers van andere leden te horen terwijl ze door profielen vegen.

Het werkt als een lid een Spotify- account koppelt en een "Anthem" toevoegt aan zijn, haar of hun profiel. De swiper moet ook de Muziekmodus inschakelen in het gedeelte Verkennen.

"Met de Music Mode kunnen onze leden dat gevoel ervaren als je op een feestje bent en je ontdekt dat iemand anders van dezelfde nummers houdt als jij", zegt Kyle Miller, vice-president productinnovatie van Tinder.

Beste iPad-apps: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 9 December 2021

"Het is verbazingwekkend hoe het toevoegen van muziek als een ander ontdekkingselement de hele ervaring op Tinder naar een hoger niveau tilt. Liedjes zijn diep persoonlijk en de Muziekmodus is een plek om iets nieuws te ontketenen door middel van muziek."

Tinder heeft in september van dit jaar zijn nieuwe tabblad Verkennen toegevoegd , dat andere nieuwe en innovatieve manieren bevat om overeenkomsten te vinden.

Er zijn filters om ervoor te zorgen dat u alleen geverifieerde leden en groepen ziet die zijn gesegmenteerd in interesses, zoals gaming, fijnproevers en muziekliefhebbers.

Verdere nieuwe functies zullen in de toekomst worden getest onder het tabblad Ontdekken, aangezien Tinder verder lijkt uit te breiden dan zijn veegmechanisme.