Tinder voegt tabblad Verkennen toe voor een meer diepgaande manier om mensen te vinden

(Pocket-lint) - Tinder heeft een grote update gekregen, waardoor een functie die het al enkele maanden aan het testen en plagen is, live is gebracht - de sectie Ontdekken.

Dit geheel nieuwe deel van de app biedt gloednieuwe manieren om andere singles te vinden met een beetje meer complexiteit dan de ouderwetse swipe-feed. Het biedt je bijvoorbeeld de kans om door groepen mensen te bladeren die interesse hebben getoond in soortgelijke dingen.

Er zijn hosts van deze gebieden, van gamerlijsten tot fijnproevers en muziekliefhebbers, en elk geeft je een beetje meer inzicht in waarom iemand in je feed staat.

Die interessegebieden zijn ook geen gesloten groep - Tinder zegt dat er in de loop van de tijd meer interesses zullen worden toegevoegd om de zaken fris te houden en nieuwe exploratiemogelijkheden te openen.

Een andere welkome verandering is de toevoeging van een filter waarmee je alleen profielen kunt bekijken die hun fotos hebben geverifieerd, waardoor ze een blauw vinkje krijgen, net als op Twitter. Dit kan u een beveiligingslaag bieden tegen elk risico van bots of nepprofielen en is ook toegankelijk via de pagina Verkennen.

Explore zal ook de plek zijn waar Tinder zijn vaak populaire experimenten organiseert, zoals Hot Takes, die elke avond terugkeert, en Swipe Night, die blijkbaar in november terugkeert.

Twitter zegt dat de grote app-update al of binnenkort in de meeste Engelssprekende landen live zou moeten zijn, terwijl deze medio oktober naar elk gebied zal worden uitgerold, dus je kunt misschien al een kijkje nemen op Explore en zien hoe het voelt voor jezelf.

