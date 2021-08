Tinder maakt ID-verificatie beschikbaar voor leden om de veiligheid te vergroten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tinder heeft bevestigd dat het ID-verificatie op vrijwillige basis beschikbaar zal stellen aan zijn gebruikers, omdat het de veiligheid op het platform wil vergroten en zijn gebruikers gerust wil stellen.

Verificatie van identiteit is iets van een internethete aardappel. Aan de ene kant heb je velen die pleiten voor meer verplichte verificatie van identiteitsbewijzen, aan de andere kant het argument dat verificatie mensen in gevaar kan brengen en degenen zou afschrikken die zich uitspreken tegen echte schade.

Tinder heeft duidelijk gemaakt dat ID-verificatie op het platform vrijwillig zal zijn, tenzij het wettelijk verplicht is in een bepaalde regio waar het beschikbaar is.

Voor gebruikers is er voldoende reden om ID-verificatie te gebruiken, omdat het veel waarschijnlijker is dat u praat met de persoon met wie u denkt te praten en het gemakkelijk is om een toekomst te zien waarin mensen alleen matchen met degenen die dat wel zijn. ook geverifieerd.

"ID-verificatie is complex en genuanceerd, daarom volgen we een test-en-leerbenadering voor de uitrol", zegt Rory Kozoll, hoofd van vertrouwens- en veiligheidsproduct bij Tinder.

"We weten dat een van de meest waardevolle dingen die Tinder kan doen om leden zich veilig te laten voelen, is om ze meer vertrouwen te geven dat hun matches authentiek zijn en meer controle over met wie ze communiceren."

Tinder heeft gezegd dat het zal proberen de beste soorten documentatie te identificeren voor elk land waarin het werkt, maar begrijpt ook dat sommigen misschien niet bereid zijn om officiële ID-documenten te delen met een online platform.

ID-verificatie is niet nieuw voor Tinder: het bedrijf heeft het in 2019 in Japan uitgerold en zegt dat het gebruik maakt van deze ervaring om het te begeleiden bij het wereldwijd uitbreiden van het schema.

Tinder zegt dat ID-verificatie "in de komende kwartalen" beschikbaar zal zijn.