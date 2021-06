Enorme Tinder-update voegt videoprofielen en meer toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tinder voegt verschillende nieuwe functies toe als onderdeel van een grote update, waaronder de mogelijkheid om voor het eerst videos in een profiel te gebruiken.

Videos in profielen geven potentiële dates een betere manier om een gebruiker te bekijken en maken de ervaring socialer.

Andere nieuwe sociale verbeteringen die naar Tinder komen, zijn onder meer "Hot Takes". Dit is het equivalent van speeddaten in de app - leden kunnen elkaar in de app ontmoeten voor een praatje voordat ze zich committeren aan een wedstrijd. Een afteltimer beperkt de chat en elk lid moet beslissen om te matchen voordat het verloopt, of het laten aflopen en een nieuw iemand ontmoeten.

Er komt deze zomer ook een nieuw gedeelte naar de app - Explore organiseert Hot Takes en andere in-app-evenementen die de manieren waarop je mensen kunt ontmoeten uitbreiden met nieuwe en interessante formaten.

"Tinder is overweldigend de meest populaire manier om betekenisvolle nieuwe connecties over de hele wereld te maken", zegt Tiders CEO, Jim Lanzone.

"Ondertussen vraagt een nieuwe generatie daters om meer van ons in de post-Covid-wereld: meer manieren om te pronken met hun authentieke zelf, meer manieren om plezier te hebben en virtueel met anderen om te gaan, en meer controle over wie ze ontmoeten op Tinder en hoe ze communiceren. De lancering van vandaag legt de bouwstenen voor dit alles en meer - een diepere, multidimensionale ervaring die de mogelijkheden van Tinder als platform uitbreidt."

Geschreven door Rik Henderson.